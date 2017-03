Tết thảm ở đô thị mới

Tết không hàng xóm, không nước sạch



Tết buồn trong những biệt thự triệu đô với đường sá bẩn thỉu và hoang vắng. (Ảnh Hương Anh)



Tết thảm

Nhà đẹp nhưng hoang vắng và chưa có nước sạch ở Tây Mỗ. (Ảnh: Hương Anh)







Trong quan niệm của người Việt, đón năm mới và ăn Tết trong một ngôi nhà mới mang nhiều ý nghĩa. Vì vậy, cứ vào dịp cuối năm, gia đình nào cũng thu xếp thời gian để thu dọn, sơn sửa nhà cửa, trong khi những gia đình có nhà mới chuyển về ăn tết thì chẳng có gì vui hơn. Thế nhưng, với nhiều người, dù đã bỏ tiền tỷ ra mua nhà đón tết, nhưng niềm vui đón tết tại nhà mới không được trọn vẹn!Chị Ngyễn Ánh Tuyết, hiện sống tại Dự án đô thị Văn Phú (quận Hà Đông) cho biết: Sau bao năm phải đi ở nhà thuê, cuối cùng, vợ chồng chị cũng đã mua được một căn liền kề tại Dự án đô thị Văn Phú. Vì vậy, khi được nhận bàn giao nhà, vợ chồng chị đã rất mừng, vì Tết này gia đình sẽ được đón năm mới và ăn Tết trong chính ngôi nhà mình sở hữu.Thế nhưng, chuyển đến sinh sống trong một thời gian dài, chị và gia đình vẫn phải sống trong một khu đô thị biệt lập, không có hàng xóm, bởi chẳng có mấy chủ sở hữu chuyển nhà đến sinh sống.Đa số các ngôi nhà liền kề trong khu dự án có giá ngót ngét gần chục tỷ đồng vẫn cửa đóng then cài và treo biển cho thuê nhà triền miên từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy, nghĩ đến cảnh ăn tết và sinh sống không có hàng xóm, chị Tuyết lại thấy chạnh lòng.Cũng là khu đô thị mới đã hoàn thiện đẹp long lanh, nhưng hai khu đô thị Đại Mỗ và Tây Mỗ (đều của chủ đầu tư Viglacera) với chỉ có lác đác vài hộ dân chuyển đến sinh sống, nên dù tết chỉ còn cách vài ngày, khu dự án vẫn vắng tanh.Chị Nguyễn Thị Lan, chủ căn nhà vườn tại Dự án Tây Mỗ cho biết, chị nhận bàn giao nhà tại dự án đã lâu, nhưng không dám chuyển về sinh sống vì dự án chưa có nước sạch. Không chỉ gia đình chị Lan, mà rất nhiều chủ sở hữu khác có nhà tại dự án này cũng bỏ hoang, chứ không chuyển đến sống vì dự án thiếu nước.Mới đây, vì muốn chuyển về nhà mới ăn tết nên vợ chồng chị Lan phải cho khoan giếng, xây bể lọc nước và tu sửa lại nhà cửa. Được đón năm mới tại ngôi nhà mới khiến chị và gia đình rất phấn khởi, nhưng niềm vui ấy không trọn vẹn vì gia đình chị sẽ phải đón năm mới không có hàng xóm."Và xa xôi, đường đi lại khó khăn thế này chắc cũng ai đến thăm. Tết thế cũng buồn lắm", chị Lan nỗi niềm.Tại Hà Nội, những khu đô thị đã hoàn thiện nhưng không người ở như Văn Phú, Tây Mỗ thì nhiều không kể hết. Thậm chí, có rất nhiều khu đô thị bị bỏ hoang do chủ sở hữu đa phần mua để đầu cơ nên không chịu hoàn thiện nhà, trong khi chủ dự án cũng không chịu hoàn thiện hạ tầng cơ sở cũng nhiều nhan nhản, khiến những người có nhu cầu mua nhà để ở tại những dự án này cũng lâm vào ảnh khốn đốn, phải sống trong những ngôi nhà sang trọng tại những dự án... ba, bốn không.Điển hình dự án có quá nhiều cái không ây có thể kể đến Dự án đô thị Công viên Thiên đường Bảo Sơn, tại xã An Khánh (huyện Hoài Đức), một dự án đô thị hiện đại, với vốn đầu tư lên đến cả trăm triệu đô la.Phần lớn biệt thự tại dự án này đã được bàn giao cho khách hàng đã vài năm nay. Tại thời điểm thị trường BĐS còn sốt nóng, giá mỗi căn biệt thự tại dự án này đều trên dưới 20 tỷ đồng, nhưng người mua chúng có lẽ chỉ với mục đích đầu cơ, chứ không có nhu cầu để ở nên đa số biệt thự vẫn bỏ hoang cho cỏ mọc, rêu phủ vì không được hoàn thiện.Chính vì người mua nhà không chịu hoàn thiện nhà và chuyện đến sinh sống nên hệ thống giao thông nội bộ và các hạ tầng kỹ thuật khác cũng chưa hoàn thiện.Mới đây, một số chủ sở hữu biệt thự tại dự án này đã rục rịch hoàn thiện nhà và chuyển đến sinh sống. Nhưng cuộc sống tại những căn biệt thự tiền tỷ như bị "cầm tù" giữa một ốc đảo toàn biệt thự bỏ hoang, với đường đất xình lầy, vật liệu xây dựng ngổn ngang, vỉa hè cỏ dại mọc um tùm, trong khi tình trạng trộm cắp lúc nào cũng rình rập...Ông Nguyễn Công Thường, sống tại căn biệt thự mặt hồ sang trọng, nhưng cửa đóng then cài 24/24 cho biết: Ông đã sửa nhà và chuyển về sống tại đây được mấy tháng, nhưng chỉ có mỗi không khí yên tĩnh và trong lành chứ cuộc sống và đi lại thì rất khó khăn.Trong khi các nhu cầu thiết yếu khác như: nước uống, đồ ăn, ông đều phải mua từ Hà Nội mang về, chứ khu đô thị đến nay vẫn chưa có dịch vụ gì cả. Tết này chắc chắn là ở nhà ăn và ngủ thôi, chả có hàng xóm và ít người tìm đến nơi đường sá bẩn thỉu này.Cũng theo ông Thường, hiện rất nhiều chủ nhà khác đang tiến hành sơn, sửa nhà để đón năm mới. Thế nhưng, vì hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án và các dự án lân cận chưa hoàn thiện nên ông cho rằng, các chủ nhà chỉ sửa nhà để có nhà mới đón năm mới, chứ bảo những người có tiền sống lâu dài ở đây thì rất khó!