Thả diều khiến máy bay khó hoạt động

Chiều 27-2, ông Huỳnh Gia Phong,trưởng đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ, cho biết vừa gửi công văn đến Công an quận Bình Thủy, UBND và công an các phường Long Hòa, Thới An Đông, Trà An... yêu cầu hỗ trợ tuyên truyền và xử lý các trường hợp thả các vật thể bay gây uy hiếp an toàn cho hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Trước đó vào ngày 19-2, lực lượng an ninh hàng không đã phát hiện một vật thể bay vào khu bay và rơi xuống đường hạ cất cánh trong thời gian máy bay đang lăn bánh và chuẩn bị cất cánh.



Theo ông Phong, các vật thể bay có thể va chạm vào máy bay đang trong quá trình tiếp cận và cất hạ cánh gây cháy máy bay, nhà ga, các công trình và trang thiết bị hoạt động trong khu vực cảng hàng không, sân bay.



Theo PHƯƠNG NGUYÊN (TTO)





Chia sẻ