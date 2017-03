Thà sống nghèo nhưng công bằng, còn hơn giàu mà bon chen

Trong những năm qua, Hà Nội có nhiều sự kiện lớn nhưng an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Trong dịp tết Nguyên đán vừa qua, các lực lượng công an, quân đội trực 24/24 giờ với 100% quân số. Và thực tế, nhân dân thủ đô đã đón một cái tết đầm ấm, an toàn.



... Cùng với phát triển kinh tế là đảm bảo môi trường, nhiều người nghĩ đây là việc đơn giản nhưng thực tế thói quen người dân qua nhiều năm nên không dễ thay đổi. Ai cũng nghĩ bảo vệ môi trường là việc của người khác, chỉ biết sạch nhà cửa của mình.

Đi nơi nào cũng có rác cả, lãnh đạo ông nào cũng đi qua nhưng không ông nào làm gì hết. Khách đến mà nhìn thấy người dân Hà Nội bảo vệ môi trường sẽ học theo. Nhưng bản thân mình là người Hà Nội đã sạch chưa, đã để người ta học chưa? Để du khách đến thủ đô mà thấy nhếch nhác thì anh em mình thấy xấu hổ.