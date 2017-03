Thách nhau đập phá… trụ sở công an

Theo cáo trạng, tối 3-2, Tâm nhậu cùng với Đinh Minh Thiện và Nguyễn Văn Bon tại một quán nhậu ở thị trấn Long Mỹ. Rạng sáng hôm sau cả ba xảy ra cự cãi, thách thức nhau. Thiện nói: “Mày chơi bản lĩnh thì chơi với tao nè!”. Tâm nói: “Mày có ngon thì đập cửa công an huyện với tao nè!”. Để chứng minh “bản lĩnh” của mình, vừa nói xong, Tâm lập tức đứng dậy đi về hướng trụ sở công an huyện, thấy vậy Thiện và Bon cũng đi bộ theo sau.

Tâm đến trước cửa một nhà nghỉ lấy một thùng nhựa cứng rồi đi tới trụ sở công an huyện. Đến nơi, Tâm dùng can nhựa đập mạnh vào cửa sổ nhà bảo vệ nhưng kính cửa không bể còn thùng nhựa rớt xuống đất. Chưa chịu dừng lại, Tâm chửi thề nhiều lần rồi tiếp tục cầm thùng nhựa đập mạnh cho đến khi cửa sổ nhà bảo vệ bị bể mới bỏ đi. Lực lượng công an trực bảo vệ đuổi theo bắt giữ Tâm.

Mặc dù cửa kính bị Tâm đập bể chỉ có giá trị là 150.000 đồng nhưng xét thấy hành vi của Tâm gây hậu quả nghiêm trọng vì đã xâm phạm đến cơ quan nhà nước, diễn ra ngay trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, gây xôn xao dư luận… nên đã cấu thành tội danh.

NAM PHƯƠNG