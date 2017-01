THADS ‘mệt mỏi’ với phí xác minh thông tin nhà đất

Án tồn đọng vì phí xác minh Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, đại diện một chi cục THADS than thở: “Trước kia CHV đi xác minh rất thuận lợi, công việc trôi chảy. Nhưng từ khi VPĐKĐĐ nói cơ quan THADS không phải là cơ quan nhà nước nên họ thu phí thì chúng tôi không biết lấy tiền ở đâu ra để đóng, bởi có vụ lên tới vài triệu đồng phí. Điều này dẫn đến việc tiến hành kê biên tài sản bị chậm, án bị tồn đọng, làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu về việc và tiền. Tính đến nay, chi cục tôi có khoảng 70 vụ bị tồn đọng vì lý do này”. Đại diện một chi cục THADS khác thì cho biết: “Bây giờ chúng tôi vẫn đề nghị VPĐKĐĐ chi nhánh quận cung cấp thông tin bình thường. Đợi đến khi có văn bản chính thức chỉ đạo phải trả chi phí và xác định nguồn để trả thì lúc đó chúng tôi sẽ thống kê lại con số rồi mới trả”. __________________________________ Năm 2016 ngành THADS toàn TP thụ lý tổng cộng hơn 97.000 việc (tăng hơn 7.000 việc, tương đương tăng hơn 8% so với năm 2015), đã thi hành xong gần 61.000 việc trong số có điều kiện thi hành (đạt tỉ lệ hơn 76%, vượt chỉ tiêu hơn 6%), bình quân một CHV thụ lý 325 việc/năm. Về tiền, tổng thụ lý là hơn 60.000 tỉ đồng, đã thi hành xong hơn 10.000 tỉ đồng (vượt chỉ tiêu gần 3%), bình quân một CHV thụ lý thi hành 200 tỉ đồng/năm.