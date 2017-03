Thái Bình: Khởi tố thêm bảy bị can lợi dụng tuần hành để trộm cắp

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 14 bị can tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong tổng số 21 bị can bị khởi tố, công an cho 11 người tại ngoại và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Vào ngày 14-5, lợi dụng việc công nhân và người dân địa phương tụ tập tại Công ty Thép Shengli phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, các bị can trên đã trà trộn vào rồi tiếp cận khu vực nhà, xưởng của công ty trộm cắp tài sản.

AS