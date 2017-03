Thẩm định an toàn giao thông đang bị xem nhẹ

Nghị định 11/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định 186/2004 dành hẳn một chương buộc khi xây cầu, đường đều phải thẩm tra, nghiên cứu hồ sơ dự án, thiết kế công trình, kiểm tra hiện trường… nhằm phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn có thể gây tai nạn giao thông (TNGT). Biện pháp này gọi là thẩm định an toàn giao thông (ATGT).

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có Thông tư 11/2005 hướng dẫn việc thẩm định ATGT. Sau đó, trong Quyết định 23/2007, Bộ GTVT còn nêu chi tiết việc thẩm định ATGT đối với cầu, đường bất kể công trình mới, công trình nâng cấp, cải tạo hay đã được đưa vào khai thác. Nhưng trên thực tế việc thẩm định ATGT đang bị xem nhẹ. Bằng chứng là một số dự án cầu, đường vừa được đưa vào khai thác đã xảy ra nhiều vụ TNGT chết người.

“Khúc cua tử thần” ở công trình hiện đại

Chưa đầy năm tháng kể từ ngày thông xe, tại khúc cua trên cầu Thủ Thiêm (nhánh cong N1 cầu vượt theo hướng từ quận 2 xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh) đã xảy ra nhiều vụ TNGT làm bốn người chết. Đáng chú ý có nạn nhân bị chết do va vào dải phân cách và rơi xuống đường Nguyễn Hữu Cảnh từ độ cao 5 m. Theo Quyết định 13/2005 của Bộ GTVT, đây được coi là một điểm đen về TNGT.

Nếu việc thẩm định ATGT được thực hiện tốt, các khiếm khuyết của công trình cầu, đường sẽ sớm được phát hiện. Trong ảnh : “Khúc cua tử thần” trên cầu Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: HTD

Trên cầu Nguyễn Văn Cừ cũng có hai nhánh cong được gọi là “khúc cua tử thần”. Từ ngày thông xe (cuối năm 2009) đến nay, tại đây đã có sáu vụ TNGT với cùng nguyên nhân: nạn nhân không làm chủ tốc độ khi vào cua. Tháng 12-2009, đã có một người chết do “bay” từ trên cầu xuống kênh Tàu Hủ. Hai người khác may mắn thoát nạn do được cứu hộ kịp thời.

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã nhắc nhở chủ đầu tư về sự nguy hiểm ở các nhánh cong của ba cây cầu vượt ở ngã ba Cát Lái (quận 2, TP.HCM). Hội đồng đánh giá các nhánh cầu cong nhưng hệ thống lan can không được uốn cong tương ứng mà bố trí theo đường gãy khúc nên vừa không đạt yêu cầu thiết kế, vừa không đảm bảo ATGT.

Thiếu thẩm định, tai nạn chực chờ

Trao đổi với chúng tôi, chủ đầu tư các dự án nêu trên tỏ vẻ lạ lẫm đối với khái niệm thẩm định ATGT. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, khẳng định: Các cầu Thủ Thiêm, Nguyễn Văn Cừ được thiết kế đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn quy định và đã được thẩm tra trước khi thi công. Tư vấn thiết kế cũng đã thiết kế phương án tổ chức giao thông. Tuy nhiên, ông Toàn tỏ vẻ ngờ ngợ với khái niệm thẩm định ATGT khi được hỏi “Đơn vị có thuê tư vấn độc lập thực hiện thẩm định ATGT theo quy định?”.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hiển, Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM, bình luận: “Thiếu sót về thẩm định ATGT có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng”. Theo ông Hiển, dù cầu, đường được thiết kế, thi công đúng tiêu chuẩn nhưng trong một số trường hợp cụ thể (điều kiện thời tiết thay đổi; biển báo thiếu, đặt sai chỗ hay bị che khuất...), TNGT vẫn xảy ra do thông tin người đi đường nhận được không chính xác dẫn đến phán đoán, xử lý tình huống sai.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, Viện Chiến lược và phát triển giao thông vận tải, đánh giá: Hiện nay, việc thẩm định ATGT chưa được thực hiện thường xuyên. Nguyên nhân là do các cơ quan liên quan chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm phối hợp thực hiện thẩm định ATGT, đặc biệt là các địa phương.

