Tham nhũng: Phát hiện muộn, thu hồi kém

Cơ quan điều tra chưa chú trọng phần dân sự Cùng ngày, TAND TP.HCM cũng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo Chánh án TAND TP Ung Thị Xuân Hương, từ năm 2005 đến nay, các vụ án hình sự sơ thẩm thuộc thẩm quyền thụ lý của TAND TP liên quan tham nhũng tăng không đáng kể nhưng số lượng bị cáo ngày càng tăng mạnh. Đại diện Tòa Hình sự TAND TP thông tin: Số tiền tuyên tịch thu từ các vụ án tham nhũng gần 13.600 tỉ đồng, gần 70.000 USD nhưng công tác tịch thu, thu hồi loại tài sản này gặp khó. Theo tòa, hầu hết các vụ án về tội phạm kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đều do cơ quan điều tra Bộ Công an điều tra, VKSND Tối cao kiểm sát điều tra. Do đó, khi tòa án nhận hồ sơ vụ án, trong thời hạn chuẩn bị xét xử gặp vướng mắc cần trao đổi hoặc trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì cơ quan điều tra, VKS cùng cấp không trực tiếp giải quyết được. Cạnh đó, các vụ án tham nhũng trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đất đai, xây dựng cơ bản… thì hậu quả vật chất do hành vi phạm tội mà các bị cáo gây ra thường rất nặng nề nhưng cơ quan điều tra thường chỉ tập trung vào việc thu thập các chứng cứ chứng minh tội phạm, chưa chú trọng thu thập chứng cứ để giải quyết phần dân sự trong vụ án hình sự... HOÀNG YẾN