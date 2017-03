Tham ô thoát, nhận hối lộ vẫn dính án tử?

Bổ sung tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và nhiều tội khác “Đa số ý kiến tán thành với việc bổ sung 38 tội danh mới vào dự thảo BLHS (sửa đổi) lần này để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện đã thông tin như thế tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ QH sáng 14-9, khi trình bày báo cáo về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án BLHS (sửa đổi). 38 tội danh mới này thuộc bảy lĩnh vực gồm nhiều hành vi vi phạm có tính chất phổ biến, đặc thù và có tính nguy hiểm ngày càng cao, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người và các lĩnh vực khác như môi trường, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, viễn thông, các tội phạm về ma túy, xâm phạm hoạt động quân sự... Trong đó có một số tội như tội khiêu dâm trẻ em; tội mua bán, chiếm đoạt mô, tạng, các bộ phận cơ thể người; tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân; tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán… Thường trực Ủy ban Tư pháp cho rằng các tội mới được bổ sung phải trên cơ sở đánh giá đầy đủ về khách thể cần bảo vệ cũng như đặc thù của hành vi nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời qua chỉnh lý bước đầu cho thấy một số tội danh mới được bổ sung nhưng hành vi khách quan không có tính chất đặc thù, đối tượng xâm hại trùng lặp, do vậy chỉ cần sửa đổi cấu thành tội danh hiện có. Do đó, Thường trực Ủy ban Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan rà soát toàn bộ số tội danh mới bổ sung để chỉnh lý phù hợp.