Thẩm phán bị tố vòi… máy ảnh

Số điện thoại đương sự tố nhắn tin vòi vĩnh là của Thẩm phán T. Để làm rõ hơn vụ việc, chúng tôi đã liên hệ với chánh án TAND huyện Vĩnh Cửu nhưng chưa được vì theo lời của cán bộ văn phòng tòa thì “chánh án đang đi công tác một tuần, lịch làm việc trong tuần kế tiếp cũng đã kín, sẽ hẹn tiếp xúc sau”. Chúng tôi cũng đã trực tiếp tìm gặp Thẩm phán T., người bị tố cáo nhưng không được. Chúng tôi phải gọi cho ông này theo số điện thoại 0937 899… mà bà Anh tố cáo đã dùng để nhắn tin đòi bà mua máy ảnh nhưng điện thoại tắt máy. Tuy nhiên, ngày 31-7, chúng tôi đã gọi lại theo số này thì chuông đổ, có người bắt máy nhưng khi nghe chúng tôi giới thiệu là PV báo Pháp Luật TP.HCM thì người này lập tức cúp máy, sau đó khóa máy hẳn. Trao đổi với chúng tôi, nhiều cán bộ VKSND huyện Vĩnh Cửu và TAND huyện Vĩnh Cửu xác nhận số điện thoại 0937 899… là số điện thoại mà Thẩm phán T. vẫn thường sử dụng từ trước tới nay. Kiện UBND thị trấn vì con đường liên tổ Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, Công ty Nguyễn Hoài Anh của bà Anh liên danh với Công ty TNHH Ngọc Nữ tham gia đấu thầu làm con đường liên tổ 2-4-5 tại khu phố 2, thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu). Sau khi trúng thầu và thi công được 30%, liên danh này bị huyện thanh tra trình tự, thủ tục đấu thầu. Theo kết luận thanh tra, Công ty Nguyễn Hoài Anh không đủ điều kiện về năng lực tham gia dự thầu, có hành vi cố ý cung cấp thông tin không đúng sự thật về năng lực hành chính - kinh nghiệm, có dấu hiệu cho thấy sự cấu kết, thông đồng giữa bên mời thầu, cơ quan thẩm định và các nhà thầu để dàn xếp kết quả... Vì vậy, UBND thị trấn Vĩnh An đã ban hành Văn bản số 131 hủy bỏ kết quả đấu thầu. Cho rằng công trình đang làm đúng tiến độ, được kiểm nghiệm chất lượng, mặt khác Văn bản 131 không nêu ra được căn cứ pháp lý để hủy bỏ kết quả đấu thầu nên Công ty Nguyễn Hoài Anh đã khởi kiện yêu cầu tòa buộc UBND thị trấn Vĩnh An thu hồi, hủy bỏ Văn bản 131. Ngày 6-7, TAND huyện Vĩnh Cửu mở phiên xử do Thẩm phán T. làm chủ tọa đã bác đơn khởi kiện của công ty. Sau phiên xử, công ty đã kháng cáo.