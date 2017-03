Thẩm phán đi nhà nghỉ với vợ đương sự

Nhà trọ nơi thẩm phán Dương Thanh Tuấn dẫn đương sự nữ vô ở chung. Ảnh Tiền Phong Chiều 12-3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Lập, Chánh án TAND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, xác nhận có một thẩm phán của tòa mình bị bắt quả tang đang ở cùng phòng trọ với vợ đương sự. Đó là Thẩm phán Dương Thanh Tuấn, sinh 1963, cư ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. “Chúng tôi đã nhận được đơn của người chồng đề nghị kỷ luật Thẩm phán Tuấn vì dan díu với vợ ông. Dự kiến tuần tới chúng tôi sẽ họp kiểm điểm để xử lý đối với Thẩm phán Tuấn. Trước mắt, chúng tôi đã tạm không để Thẩm phán Tuấn thụ lý giải quyết án”. Theo ông Lập thì hiện Thẩm phán Tuấn bị đề nghị làm giải trình về toàn bộ sự việc.



Thông tin từ TAND huyện Đầm Dơi và Công an thị trấn Đầm Dơi, tháng 12-2014, bà L., 40 tuổi, ngụ xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi nộp đơn tại TAND huyện này xin ly hôn cùng chồng là ông NTP, 52 tuổi. TAND huyện đã thụ lý vụ án vào ngày 23-12-2014 và ba ngày sau đó đưa ra hòa giải lần đầu. Người thụ lý vụ án này là ông Lập.

Theo ông Lập, tại phiên hòa giải đầu tiên, chỉ có bà L., ông P. vắng mặt. Tuy nhiên, ngay sau đó thì xảy ra chuyện ông P. bắt quả tang vợ mình ở cùng phòng với Thẩm phán Tuấn.

Theo Công an thị trấn Đầm Dơi, vào lúc 9 giờ 30 ngày 26-2, nhận tin báo của chủ nhà nghỉ có người đến gây rối. Thấy công an, ông P. đề nghị can thiệp mở phòng trọ số 7 vì có vợ ông trong đó. Mở cửa phòng trọ có bà L. và Thẩm phán Tuấn ăn mặc bình thường. Cả ba người được mời về trụ sở công an thị trấn lập biên bản sự việc.

Công an thị trấn Đầm Dơi cho biết ông Tuấn không khai báo thẩm phán nên công an chỉ xem vụ gây rối trật tự công cộng mức độ không nghiêm trọng nên cảnh cáo cả ba người. Theo ông Lập, Chánh án TAND huyện Đầm Dơi thì Thẩm phán Tuấn chưa giải trình nên chưa rõ sự việc. Tuy nhiên, việc thẩm phán ở cùng phòng với vợ đương sự là không đúng.

Trước đó, vào tháng 1-2012, một thẩm phán đang công tác tại TAND tỉnh Cà Mau bị bắt quả tang ở cùng phòng với vợ một người dân. Khi đó, thẩm phán này bị kỷ luật cảnh cáo.