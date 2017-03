Thẩm phán nhận tiền hối lộ lãnh 5 năm tù

Theo cáo trạng, tháng 2-2012, Công an huyện Yên Thành đã bắt tạm giam ông Ngô Xuân Thảo - nguyên thủ quỹ UBND xã Đồng Thành (huyện Yên Thành) vì đã tham ô tài sản gần 200 triệu đồng. Sau hai tháng tạm giam, do sức khỏe yếu, gia đình đã tích cực bồi thường một phần thiệt hại (100 triệu đồng) nên công an cho ông Thảo tại ngoại.

Khi hồ sơ được chuyển sang TAND huyện, Đức được phân công xét xử vụ án vào ngày 25-4. Chiều 23-4, ông Thảo và con trai là anh Ngô Xuân Ngọc đã đến phòng làm việc của Đức theo lời hẹn. Tại đây, Đức đòi 20 triệu đồng để giảm án cho ông Thảo xuống còn 3-4 năm tù giam. Tuy nhiên, đến 20 giờ đêm cùng ngày, ông Thảo đã đến cơ quan Công an huyện Yên Thành tố cáo sự việc. Sáng 24-4, anh Ngọc cùng chị đến phòng làm việc và đưa phong bì nhờ Đức “giúp đỡ”. Công an huyện Yên Thành ập vào bắt quả tang. Qua khám xét, công an thu giữ được ba phong bì với tổng số tiền 19 triệu đồng.

ĐẮC LAM