Thẩm phán và luật sư nghi “chạy án" được tuyên vô tội

Tòa yêu cầu cơ quan làm oan phải khôi phục danh dự, nhân phẩm và các quyền lợi chính đáng khác của ông Hải, ông Nghĩa theo quy định.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, chiều 12-2-2007, qua tin báo của một đương sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt một vụ “nhận tiền chạy án” tại quán cà phê. Khám người, công an thu giữ trong túi quần của luật sư Nghĩa một bọc tiền bốn triệu đồng, trong túi áo khoác của thẩm phán Hải hai bọc tiền chín triệu đồng. Công an lập biên bản phạm tội quả tang và bắt giam hai người.

Từ khi bị bắt, cả hai ông Hải, Nghĩa đều kêu oan. Ông Hải bảo mình bị người khác gài bẫy, nhét tiền vào túi giá họa, còn ông Nghĩa thì nói đang thực hiện thỏa thuận trợ giúp pháp lý cho thân chủ. Dù vậy, cuối năm 2008, TAND tỉnh Lâm Đồng vẫn phạt ông Hải 12 tháng tù, ông Nghĩa 18 tháng tù.

Bản án này đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hủy để điều tra, xét xử lại vì nhận định ông Nghĩa không có chức vụ, quyền hạn và đang thực hiện trách nhiệm của một luật sư, còn ông Hải thì không chứng minh được hành vi phạm tội. Tòa cũng yêu cầu cơ quan điều tra cho đối chất nhân chứng, bị cáo... vì có mâu thuẫn trong lời khai; cho thực nghiệm điều tra, giám định băng ghi âm, ghi hình để làm rõ gói tiền trong túi áo khoác của ông Hải là do ông Hải tự bỏ vào hay có người vu oan.

Quá trình điều tra lại dù không đáp ứng được yêu cầu của tòa phúc thẩm nhưng cơ quan điều tra, VKS vẫn khẳng định ông Hải đã nhận tiền vì thực tế tiền đã nằm trong túi. Từ đó, VKS tiếp tục truy tố ông Hải, ông Nghĩa.

Trong phiên sơ thẩm lần hai vừa qua, TAND tỉnh Lâm Đồng nhận định: Trước khi xảy ra sự việc ba tháng, ông Nghĩa đã thực hiện hàng loạt công việc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho thân chủ thông qua người cháu của bà này. Hôm xảy ra sự việc là lần đầu tiên ông Nghĩa tiếp xúc với thân chủ. Việc ông Nghĩa nhận tiền của thân chủ là nằm trong thỏa thuận chứ không phải tiền “chạy án” nên không phạm tội lừa đảo.

Với ông Hải, tòa cho rằng không có chứng cứ chứng minh ông đã lấy tiền của đương sự bỏ vào túi áo khoác. Việc ông Hải có mặt tại quán cà phê không liên quan đến chuyện nhận tiền trợ giúp pháp lý của ông Nghĩa nên không phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.