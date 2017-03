Thảm sát Bình Phước: Một tháng nữa sẽ có kết quả điều tra

Sắp tới, cơ quan tố tụng sẽ thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Hiện cơ quan điều tra chưa đưa hai bị can Dương, Tiến đi thực nghiệm hiện trường.

Qúa trình điều tra được cơ quan tố tụng thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của bị can”. Liên quan đến vụ án này, tối cùng ngày ông Lê Đức Xuân- Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước thông tin: “Do công tác giám định các vật chứng (thu giữ rất nhiều), hồ sơ liên quan đến vụ án còn chưa có kết quả nên dự kiến một tháng nữa mới có kết luận điều tra. Phía VKS cũng đã yêu cầu cơ quan điều tra thực nghiệm hiện trường, gửi hồ sơ giám định tâm thần… đối với các bị can để đảm bảo đúng quy trình tố tụng”.



Hai nghi can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh NGUYỄN ĐỨC.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 13-7, Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với hai nghi can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến để điều tra về hai tội danh: giết người và cướp tài sản. Cơ quan điều tra xác định Dương, Tiến là hai nghi can gây ra vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng ngày 7-7 khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) chết thảm.

Hai nghi can Dương Tiến khai nhận: Tối 6-7, Dương mời nhiều bạn bè đi nhậu sau đó về xưởng gỗ nơi Dương làm việc đánh răng rửa mặt, rồi đi ngủ (Dương thừa nhận làm vậy nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm). Khi thấy mọi người trong khu trọ của xưởng gỗ (ở Hóc Môn) đã ngủ, Dương mượn xe rồi đến phòng trọ của Tiến chở Tiến chạy một mạch từ TP.HCM đến nhà nạn nhân.

Khi tới trước nhà ông Mỹ, Dương gọi cho em Dư Minh Vỹ (bằng sim rác) để ra mở cổng như đã hẹn. Vì buổi tối trước khi gây án, Dương dụ dỗ nhiều lần với Vỹ là 2 giờ đêm sẽ đến nhà cho tiền và cho gà để nuôi. Vỹ chỉ cần ra mở cửa để Dương vào nhà hù dọa ông Mỹ lấy tiền rồi Vỹ sẽ được cho tiền.

Vỹ do còn nhỏ, lại cần tiền chơi game không biết âm mưu tàn ác của Dương nên ra mở cổng. Sau khi mở cổng, Vỹ thấy Dương và Tiến trói tay, bịt miệng mình nên đã cố chạy vào nhà để kêu cứu. Để tránh lộ âm mưu, Dương đã sát hại Vỹ ngay tại chỗ khi Vỹ cố chạy. Và Dương, Tiến đã phối hợp nhau tra khảo để tìm tài sản và giết hết 5 người trong nhà ông Mỹ.

15 giờ ngày 10-7, ngay khi Dương khai nhận, toàn bộ chứng cứ đã hoàn toàn phù hợp, công an ập vào phòng trọ bắt Tiến, lúc này Tiến đã định bỏ trốn.