Thảm sát tại Yên Bái: Bắt được hung thủ nhờ... chiếc bật lửa

Clip dẫn giải nghi phạm vụ thảm sát Yên Bái về trụ sở công an (Nguồn: vietnamplus.vn)

Kết thúc buổi họp báo, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Yên Bái đã huy động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của công an tỉnh, công an huyện Văn Yên phối hợp với công an các tỉnh bạn, lực lượng bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ tham gia truy bắt nghi phạm, khám phá vụ án. Đây cũng là một vụ án được sự quan tâm của Bộ công an, lãnh đạo tỉnh. Địa bàn gây án hết sức hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt.

Kết thúc buổi họp báo, UBND tỉnh Yên Bái đã trao tặng bằng khen cho các đơn vị phá án gồm: C45, Bộ công an và các đơn vị thuộc công an tỉnh Yên Bái và công an huyện Văn Yên cùng một sô cá nhân là nhân dân huyện Văn Yên tham gia phá án.

* * *

Liên quan đến vụ thảm sát xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang (Văn Yên – Yên Bái), chiều nay (15-8), công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo để thông tin chính thức về vụ việc này.

Buổi họp báo có sự tham gia của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái), bà Phạm Thị Thanh Trà (Chủ tịch UBND tỉnh), thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (Giám đốc Công an tỉnh), đại tá Phạm Ngọc Thắng (Phó giám đốc Công an tỉnh) cùng nhiều lãnh đạo cơ quan khác.

Quang cảnh buổi họp báo chiều 15-8

Như Pháp luật TPHCM đã đưa tin, khoảng 10 giờ sáng nay (ngày 15-8), sau 4 ngày lẩn trốn, nghi can Đặng Văn Hùng (26 tuổi) cùng người yêu là Nguyễn Thị Hán (36 tuổi) đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Vị trí Hùng và Hán bị bắt là gần suối Khánh Hòa thuộc địa bán xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái, nơi đây cách không xa hiện trường vụ thảm sát khiến cả 4 người trong gia đình anh Trần Văn Long tử nạn.

Hai nghi can bị áp giải sau khi bị bắt. Ảnh: CTV

Sau khi bị bắt, nghi can Hùng đã được di lý về công an tỉnh Yên Bái để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12-8, Đặng Văn Hùng được xác định là nghi can đã ra tay sát hại một cách dã man cả 4 mạng người trong cùng một gia đình tại thôn Cài, xã Lâm Giang (Văn Yên – Yên Bái). Nạn nhân là anh Trần Văn Long – sinh năm 1983, vợ là chị Phàn Thị Hoa, sinh năm 1995, con đẻ là Trần Văn Tuyền, sinh năm 2013 và nạn nhân Phàn Thị Hà, sinh năm 2000, là em dì của nạn nhân Phàn Thị Hoa.

Nguyên nhân gây án bước đầu được nhận định là xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp nương rẫy và đường dẫn nước.

15h40: Buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Đại tá Phạm Ngọc Thắng, phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đang nêu lại diễn biến vụ việc.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 12-8, tại thôn Cài, xã Lâm Giang (Văn Yên – Yên Bái), người dân đã phát hiện 4 người trong 1 gia đình bị giết chết gồm: anh Trần Văn Long – sinh năm 1983, vợ là chị Phàn Thị Hoa, sinh năm 1995, con đẻ là Trần Văn Tuyền, sinh năm 2013 và nạn nhân Phàn Thị Hà, sinh năm 2000, là em dì của nạn nhân Phàn Thị Hoa.

Anh Long và chị Hoa phát hiện bị giết ở trên nương, chị Hà và cháu Tuyền được phát hiện chết tại lán nương của gia đình anh Long (khoảng cách khoảng 500m).

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổng hợp thông tin từ quần chúng, lực lượng chức năng xác định nghi can là Đặng Văn Hùng SN 1989, là ngươi cùng thôn. Gia đình Hùng làm nương gần với gia đình anh Long (cách khoảng 200m). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do 2 gia đình có mâu thuẫn tranh chấp đất đai và nguồn nước làm nương rẫy.

Đặng Văn Hùng là nghi phạm chính trong vụ án, sau khi bị bắt bước đầu cũng đã khai nhận hành vi gây án với cơ quan cảnh sát điều tra.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu sẽ chủ trì buổi họp báo (Thiếu tướng Chiêu thứ 2 từ tay trái qua). Ảnh: Tuyến Phan

16h20: Bắt được các nghi phạm nhờ... chiếc bật lửa lạ

Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho biết, qua lời khai ban đầu của đối tượng đã xác nhận, vào 16 giờ ngày 12-8, Hùng đi bộ từ nhà lên khu vực chỗ anh Long, chị Hoa phát nương. Khi đi mang theo 1 dao quắm, 1 dao rựa.

Khi đến khu vực cách lán nhà Hùng khoảng 500m, Hùng gặp anh Long và chị Hoa đang phát nương diệt cỏ.

Hai bên xảy ra cãi vã nên đã đánh anh Long. Chị Hoa nhìn thấy nên gọi bố đẻ nói Hùng đánh Long. Anh Long bị đánh thì bỏ chạy nên bị Hùng dùng dao quắm chém nhưng dao bị gãy. Hùng đuổi theo dùng dao rựa chém chết anh Long.

Chị Hoa hô lên "sao chém chồng cháu?" liền bị Hùng dùng dao chém chết. Khi Hùng về đến lán của anh Long thì thấy Phàn Thị Hà liền đuổi theo chém chết. Nhìn thấy cháu Tuyền đứng trên giường, Hùng cũng dùng dao chém. Sau đó Hùng về lán lấy hai khẩu súng kíp lên nương cùng Nguyễn Thị Hán bỏ trốn.

Đại tá Thắng nói: "Có thể khẳng định Hùng là đối tượng duy nhất gây ra vụ án này."

Đại tá Thắng cho biết, Toàn bộ lực lượng tham gia không ai bị thương tích. Mục tiêu của vụ án là tập trung truy xét và truy bắt đối tượng. Khoanh vùng rộng xung quanh hiện trường 30 km và đồng thời cử các tổ đi sâu vào khe nước, khu vực dân phát nương làm rẫy nẵm tình hình. Đồng thời thông báo cho quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, quần chúng hiểu và biết cách ủng hộ giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết cho lực lượng công an điều tra vụ án này.

Sáng nay người dân đi làm nương thấy 1 chiếc bật lửa lạ, dân đã báo ngay cho lực lượng công an. Khi nhận được tin,chúng tôi đã tổ chức truy tìm ở khu vực đó và kết quả là bắt giữ được nghi phạm.

Về động cơ gây án, ông Thắng khẳng định ,đây chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng gây án. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án này.

16h25: Phóng viên các báo đặt câu hỏi về vụ án

Phóng viên: “khi bắt đối tượng cơ quan điều tra có thu giữ tang vật khác hay không vì người nhà nạn nhân báo bị mất tiền? vai trò của Hán trong vụ án như thế nào?

Đại tá Thắng: cơ quan điều tra có tam giữ trên người Hùng 1 chiếc bật lửa, không có tiền nong gì, trên người của Hán có 25 nghìn đồng. Những tài sản gia đình nạn nhân báo mất chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra. Vai trò của Hán: vì mới bắt giữ lúc sáng nên chúng tôi chưa thể đấu tranh khai thác hết được chi tiết vụ án, chúng tôi sẽ thông báo sau.

Phóng viên: Về hai khẩu súng tự chế của đối tượng Hùng, đặt ra một câu hỏi: công tác quản lý vũ khí tự chế trong dân cư như thế nào?

Đại tá Thắng: Người dân tự nguyện nộp súng tự chế, vũ khí không được phép tàng trữ cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, có quản lý hết hay không thì cơ quan chức năng không thể chắc chắn là mình quản lý được hết. Hai khẩu súng của đối tượng, theo lời khai, lực lượng công an đang truy tìm lần theo lời khai của đối tượng.

Theo Đại tá Phạm Ngọc Thắng, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra có thể khẳng định Đặng Văn Hùng là hung thủ gây ra vụ án, giết hại 4 người trong gia đình anh Long. “Hùng là người duy nhất gây ra vụ án.” - Đại tá Thắng cho biết. Cơ quan điều tra đang tiếp tục tăng cường lực lượng lần theo dấu vết bỏ trốn của 2 đối tượng để truy tìm tang vật, hung khí gây án, hiện chưa có kết quả.

Trước nghi vấn của các phóng viên về động cơ gây án của Hùng khai nhận chỉ là do mâu thuẫn nhỏ trong việc canh tác ruộng nương, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Yên Bái cho rằng, đó chỉ là lời khai ban đầu của đối tượng. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ những vấn đề khác.

Ngoài ra, đánh giá về vai trò của Nguyễn Thị Hán trong vụ án này, Đại tá Thắng cho rằng, cơ quan điều tra mới bắt được đối tượng, chưa khai thác hết các chi tiết trong vụ án nên chưa thể làm rõ liệu Hán có là đồng phạm của Đặng Văn Hùng hay không.

Đặt nghi vấn về việc liệu ông Đặng Văn Mừu, bố đẻ của Đặng Văn Hùng, có hành vi che giấu tội phạm hay không, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái khẳng định, ông này đã thông báo về việc con trai ông nói là đã giết cả nhà anh Long ngay khi gặp lực lượng công an xã đang trên đường đến hiện trường.

Đại tá Thắng đang trả lời câu hỏi của các phóng viên. Ảnh: Tuyến Phan

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã cảm ơn các cơ quan báo chí lặn lội xa xôi vào trực tiếp hiện trường để phản ánh: "Kể cả tối qua, chúng tôi vẫn tiếp tục mở rộng vòng vây và ngày càng khép kín. Có một số phóng viên còn trực tiếp theo đoàn đi truy bắt. Qua vụ án này, với sự vào cuộc trực tiếp của Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo Bộ Công an, vụ án đã nhanh chóng được khám phá. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức khen thưởng nóng cho các đơn vị tham gia phá án”.

16h45: Lẩn trốn và bị đói lả

Ông Nguyễn Đức Vỹ, Trưởng phòng CSCĐ (CA tỉnh Yên Bái), người trực tiếp tham gia vây bắt hai đối tượng cho biết, sáng sớm 15/8, một nhóm người lên rừng làm gỗ đã gặp hai đối tượng lạ mặt trên đường mòn.

Soi đèn pin vào mặt, hai đối tượng né tránh và lẩn trốn. Thấy khả nghi, nhóm người này đã báo cho công an xã Khánh Hoà (huyện Lục Yên).

Từ thông tin này, công an Yên Bái đã triển khai vây bắt đối tượng. Theo ông Vỹ, hai đối tượng này biểu hiện bị đói lả. Khi bắt được, Hùng - Hán không đủ sức để đi bộ xuống. Ngày hôm qua, 14/8, lúc đói quá, Hán xuống nhà dân xin ăn nhưng Hùng ngăn không cho đi.

Trả lời điều tra viên tại hiện trường bị bắt giữ, Hán cho biết mình bị Hùng ép đi cùng.

Thời điểm bị bắt, Hùng mang theo điện thoại bên mình nhưng không lắp sim để liên lạc. Khi ký vào biên bản, cả hai đối tượng chỉ biết điểm chỉ chứ không biết chữ .

Bà Phạm Thị Thanh Trà –Chủ tịch tỉnh Yên Bái

Bà Phạm Thị Thanh Trà –Chủ tịch tỉnh phát biểu: "Thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn các phóng viên, nhà báo đã cùng tỉnh bám sát sự việc. Kết quả của việc bắt được hung thủ đã giải tỏa tư tưởng của xã hội. Đây chính là kết quả của sự nỗ lực, sự mưu trí, linh hoạt, sáng tạo của lực lượng công an, đã có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tại chỗ, sự lãnh đạo sâu sát của tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ công an đã kịp thời hỗ trợ công an tỉnh truy bắt tội phạm. Chủ tịch tỉnh đề nghị công an tỉnh Chỉ đạo cơ quan điều tra sớm điều tra, có kết quả điều tra để xử lý các đối tượng trước pháp luật, góp phần ngăn ngừa xã hội. Qua vụ án động trời, vấn đề đặt ra đối với cơ quan báo chí là thông tin, tuyên truyền là định hướng tư tưởng, nâng cao đạo đức xã hội, góp phần phòng ngừa tội phạm".

17h00

Tại buổi họp báo, một số thắc mắc khác cũng được cơ quan công an giải đáp đầy đủ. Cụ thể, về thông tin con của nạn nhân Long, cơ quan điều tra xác định chính xác cháu họ tên là Trần Văn Tuyền chứ không phải Phàn Văn Tuyền. Việc cháu lúc mang họ Phàn lúc họ Trần là do phong tục của hai bên nội ngoại khác nhau.