Thẩm tra vụ trưởng phòng CSGT sử dụng ô tô biển số 'lụi'

Theo đó, người phát ngôn Công an tỉnh Hậu Giang khẳng định Đại tá Võ Chí Thanh hiện nay là trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang. Vụ việc báo chí phản ánh liên quan đến Đại tá Thanh, hiện giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thẩm tra, xác minh thông tin Đại tá Thanh sử dụng xe ô tô gắn biển số không đúng (thông tin cho rằng gắn biển số nhưng chưa đăng ký). Khi có đủ cơ sở kết luận vụ việc, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cho báo chí và công luận được rõ.

Người phát ngôn Công an tỉnh Hậu Giang cũng cho biết với tinh thần cầu thị và trách nhiệm với nhân dân, Công an tỉnh Hậu Giang rất mong nhận được thông tin phản ánh mang tính xây dựng của các cơ quan báo chí.















Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, ngày 3-6, một bạn đọc thông tin việc Đại tá Võ Chí Thanh - Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang sử dụng chiếc hai xe ô tô biển trắng và cả hai xe này biển kiểm soát đều không tồn tại trong hệ thống dữ liệu quản lý của Cục Đăng kiểm Việt Nam - nơi ghi nhận, cập nhật danh sách toàn bộ xe cơ giới khi đến đăng kiểm.

Thông tin ban đọc cung cấp hai xe ô tô được cho là của ông Thanh thường xuyên sử dụng, lúc dùng xe này, lúc dùng xe kia gồm chiếc BMW 750 biển kiểm soát 95L-3456 và chiếc Camry biển kiểm soát 95H-6979 và không chỉ nghi ngờ về biển số mà nguồn gốc hai chiếc xe này cũng bị đặt nghi vấn.