Thận trọng với thang máy cũ

Phải kiểm tra định kỳ Theo quy định, thang máy được nhập khẩu thì phải có chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ), để đảm bảo nhà sản xuất đã sản xuất theo đúng đơn đặt hàng, đúng tiêu chuẩn, đúng chỉ dẫn kỹ thuật. Trước khi đưa vào sử dụng, thang máy phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn. Các cơ quan này sẽ kiểm tra từ khâu thiết bị đến khâu lắp đặt. Sau khi lắp đặt xong sẽ thử tải, kiểm định an toàn rồi mới kết luận có an toàn và cho phép sử dụng hay không.