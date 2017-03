Tháng 10, TP.HCM cấp giấy phép lái xe mẫu mới

Theo BÁ SƠN (TTO)



Trước đó, Bộ GTVT đặt kế hoạch từ ngày 1-7-2012, tất cả các tỉnh thành sẽ cấp GPLX mẫu mới nhưng tới nay nhiều địa phương chưa thực hiện được do không kịp mua sắm thiết bị.Do số lượng GPLX được cấp tại TP.HCM rất lớn nên ngoài hai máy in GPLX mới do Tổng cục Đường bộ trang bị, Sở GTVT đề xuất UBND TP mua thêm mười máy in khác. Tổng kinh phí mua máy in GPLX và các thiết bị khác (máy chủ, máy tính...) khoảng 4,6 tỉ đồng.Dự kiến TP.HCM sẽ cấp hơn 1.000 GPLX mẫu mới mỗi ngày, chi phí 135.000 đồng/lần, áp dụng cho cả trường hợp cấp mới hoặc làm lại.