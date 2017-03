Tháng 12 mới cải tạo xong đường Trường Sa - Hoàng Sa

Lý do, một số vị trí còn vướng mặt bằng thi công của dự án Vệ sinh môi trường TP. Cụ thể, phần đường đoạn từ cầu số 8 đến rạch Bùng Binh và đoạn từ cầu số 3 đến cầu số 4 bị hư hỏng do thiết bị thi công đóng cừ bê tông cốt thép của dự án Vệ sinh môi trường. Hiện các hạng mục vỉa hè, lan can, cây xanh phía hai bờ kênh Nhiêu Lộc và sửa chữa các cầu vẫn đang tiếp tục được thi công…

Cặp đường Hoàng Sa - Trường Sa tại đoạn trên có chiều dài tuyến 5.685 m, bề rộng 16 m. Dự án có tổng vốn đầu tư 147 tỉ đồng, do Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư.

L.ĐỨC - H.TUYÊN