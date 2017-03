Tháng 9, lượng điện mua ngoài tăng hơn 39%

“Tốc độ tăng trưởng phụ tải chín tháng qua rất cao, EVN tính hết năm có thể vượt 4 tỉ kWh điện so với kế hoạch được giao. Nguồn điện từ các nhà máy thủy điện đến nay chỉ đạt được 59,2% kế hoạch do thiếu nước nên EVN đã hết sức cố gắng để mua thêm điện từ các nguồn bên ngoài. Riêng quý IV cần khoảng 25 tỉ kWh điện do đây là thời điểm các doanh nghiệp tăng cường sản xuất. Chúng ta có thể đảm bảo cân đối được” - ông Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc EVN, nói. Tuy nhiên, theo ông An, sẽ có những thời điểm khó khăn như giữa tháng 10 do nhà máy khí Cà Mau phải dừng sản xuất 10 ngày.

Ông Phan Văn Đa, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, cho hay hiện địa bàn tỉnh có một số nhà máy thủy điện lớn nhưng các lòng hồ thủy điện hiện không đủ nước. “Chín tháng qua lượng cung ứng điện chỉ có 1,7 tỉ kWh so với 2,2 tỉ cùng kỳ năm trước. Tình hình thủy điện thời gian tới sẽ rất khó khăn, đặc biệt là nhu cầu tưới tiêu cho cánh đồng ở hạ lưu” - ông Đa lo lắng.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu ngành điện chuẩn bị báo cáo cho Chính phủ các giải pháp căn cơ về điện để đảm bảo điện cho sản xuất và đời sống nhân dân trong quý IV và mùa khô sắp tới, tránh tình trạng thiếu điện như vừa qua. Đồng thời, ngành điện phải có kế hoạch triển khai có hiệu quả việc tiết kiệm điện.

T.HẰNG