‘Thăng hàm, bổ nhiệm cho MC Tuấn Tú là đúng’ (?!)

Thượng úy lên thiếu tá: Phải mất bảy năm Theo Luật Công an nhân dân, cán bộ, công chức hoặc người tốt nghiệp các học viện, trường ĐH, CĐ, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề được tuyển chọn làm công an thì dựa vào trình độ được đào tạo, quá trình công tác, nhiệm vụ được giao và bậc lương để phong cấp bậc hàm tương ứng. Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm đối với hạ sĩ quan, sĩ quan nghiệp vụ như sau: Thượng sĩ lên thiếu úy hai năm, thiếu úy lên trung úy hai năm, trung úy lên thượng úy ba năm, thượng úy lên đại úy ba năm, đại úy lên thiếu tá bốn năm… Như vậy từ thiếu úy lên thiếu tá phải là 12 năm. Nếu được thăng hàm trước hạn thì sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an phải có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nghiên cứu khoa học, học tập. MC Tuấn Tú sinh năm 1984 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống làm ngoại giao. Cha của anh này đang làm tham tán tại Philippines. Năm 17 tuổi, MC Tuấn Tú đã tham gia làm người mẫu và đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Sau khi học năm thứ hai ĐH Sân khấu và Điện ảnh, MC Tuấn Tú theo gia đình sang New Zealand. Năm 2012, anh cưới Thanh Huyền.