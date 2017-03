Thăng quân hàm cho trung úy CSGT hi sinh

(PLO)- Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lãnh đạo Công an huyện Dầu tiếng vừa trao quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho trung úy Đặng Minh Hải (thuộc đội CSGT Công an huyện Dầu Tiếng) hi sinh khi làm nhiệm vụ từ trung úy lên thượng uý.