Thanh Hằng lên tiếng vụ gây tai nạn

Tối qua, có tin xảy ra một vụ tai nạn vào sáng sớm ở góc đường Trần Quốc Thảo – Nguyễn Đình Chiểu, và nhân vật được nhắc đến trong vụ việc này chính là siêu mẫu Thanh Hằng, người cầm lái chiếc xe hơi hiệu Mercesdes C300 màu trắng.

Những người thân của Thanh Hằng khi nghe thông tin cô gây tai nạn đều không tin bởi ai cũng biết “chân dài 1m12” này thường xuyên tự lái xe, và là người rất cẩn thận trong những lúc xuống xe hay dừng đèn đỏ dù có gấp gáp như thế nào thì cô vẫn luôn chấp hành luật giao thông.



Hình ảnh mới nhất của Thanh Hằng trong ngày quay phim đầu tiên

Liên lạc với phía của Thanh Hằng, cô cho biết: Sáng sớm nay vào lúc 6h, Thanh Hằng có cảnh quay đầu tiên cho bộ phim mới nên cô đã lái xe đến địa điểm quay, cô dừng xe sát vào chỗ phía đậu xe, quan sát kĩ càng rồi mới từ từ mở cửa he hé, vừa bước ra thì bỗng nhiên có một chiếc xe máy đâm sầm vào xe của cô. Ngay lập tức đoàn làm phim đã nhanh chóng chăm sóc và đưa cô gái kia vào bệnh viện. Sau khi đã khỏe hơn thì cô gái đã nói rằng do cô bị trễ giờ nên đã chạy quá nhanh không nhìn đường nên mới để xảy ra tình huống như vậy. Còn Thanh Hằng bị xây xước nhẹ sau cú tông đột ngột, nhưng rất may là không nặng nên cô vẫn có thể quay phim suôn sẻ ngày đầu tiên

Hiện tại, Thanh Hằng đang dành hết thời gian của mình cho bộ phim mới, hứa hẹn là một vai diễn mang lại nhiều điều mới mẻ thú vị cho khán giả.

Theo 2sao