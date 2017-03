Thanh Hóa báo cáo trung ương vụ ngư dân đòi lại biển

Đó là một trong những nội dung trong báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa gửi tới Ban Bí thư Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước và nhiều cơ quan trung ương khác. Báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày một cách cụ thể về việc giải quyết vụ việc liên quan tới việc hơn một tuần qua ngư dân Sầm Sơn (Thanh Hóa) tụ tập trước cổng UBND tỉnh yêu cầu để lại một phần bãi biển làm nơi neo đậu tàu thuyền.



Chủ trương của tỉnh là chỉnh trang lại bãi biển phía đông đường Hồ Xuân Hương (thị xã Sầm Sơn) có mục đích biến nơi đây thành một trong những bãi biển đẹp nhất cả nước.

Để thực hiện được điều này, tỉnh chủ trương giải tán tàu thuyền có công suất máy chính dưới 20 CV, đóng mới, mua mới tàu cá khai thác hải sản có công suất từ 30 CV trở lên. Đồng thời di chuyển bến thuyền ra khỏi bãi biển du lịch được thực hiện theo chủ trương của trung ương và phù hợp với xu thế tất yếu của phát triển du lịch.



Ngư dân Sầm Sơn tại buổi đối thoại với bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Đ.TRUNG

Báo cáo của Tỉnh ủy Thanh Hóa nêu rõ: “Do nhận thức pháp luật còn hạn chế, do cuộc sống mưu sinh trước mắt và bị một số kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, kích động nên từ ngày 29-2 đến ngày 6-3, nhiều người dân ở Sầm Sơn đã tụ tập đông người kéo đến các cơ quan cấp tỉnh, thị xã để khiếu kiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và các hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước".



Để ổn định tình hình an ninh trên địa bàn, sáng 7-3, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã trực tiếp đối thoại với dân. Sau khi lắng nghe, xem xét ý kiến của nhân dân và tình hình cụ thể, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất chỉ đạo, giải quyết vụ việc. “Các gia đình chưa đồng thuận với chủ trương, chính sách của tỉnh vẫn khai thác, đánh bắt hải sản và neo đậu như hiện nay. Khi Nhà nước đầu tư xây dựng xong bến mới, đảm bảo về cơ sở hạ tầng thì khuyến khích ngư dân đưa thuyền bè về neo đậu ở bến mới”.

Tại buổi đối thoại này, ông Chiến cũng chỉ rõ việc nâng cấp đường Hồ Xuân Hương nhà đầu tư chỉ quản lý, kinh doanh dịch vụ trong phạm vi các ki-ốt, nhà tắm trắng nước ngọt đã đầu tư. UBND thị xã Sầm Sơn sẽ quản lý toàn bộ các công trình công cộng như bãi tắm, bãi biển, công viên… Người dân sẽ tiếp tục được đăng ký kinh doanh các dịch vụ.