Thanh Hóa: Xét nghiệm mẫu hóa chất được chôn xuống đất

Anh Nguyễn Xuân Tùng (Yên Lâm) phản ánh: “Những vị trí chúng tôi nghi chôn hóa chất đều không được Công an huyện Cẩm Thủy cho khai quật. Còn những nơi do công an huyện chỉ định đều đào không thấy hóa chất”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Công Sự, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy, phủ nhận việc công an huyện ngăn cản người dân đào các thùng chôn hóa chất. Ông Sự nói: “Tỉnh yêu cầu chúng tôi bảo vệ hiện trường trong khi chờ cấp trên vào cuộc. Nhiệm vụ của công an huyện là bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương và tài sản của công ty chứ không cản trở người dân”.

Được biết ngày 4-9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT tỉnh) và đại diện chính quyền huyện Cẩm Thủy đã lấy mẫu hóa chất đưa đi xét nghiệm lần hai. Việc lấy mẫu có sự giám sát của người dân.

ĐẶNG TRUNG