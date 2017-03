Thành lập cảnh sát du lịch, hoạt động trong năm 2014

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết như trên tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Giáp Ngọ và triển khai kế hoạch đến cuối 2014.

Được biết Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã thống nhất với UBND TP.HCM về việc thành lập lực lượng cảnh sát du lịch và chỉ đạo phải đưa ngay lực lượng trên vào hoạt động trong năm nay.

Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết cảnh sát du lịch được thành lập theo hướng bán chính quy do Công an TP hướng dẫn nghiệp vụ, Sở VH-TT&DL quản lý. Nguồn quỹ trả lương cho lực lượng này từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch.

Báo cáo tại hội nghị, qua thực hiện cao điểm, Công an TP ghi nhận phạm pháp hình sự xảy ra 1.155 vụ, giảm 76 vụ so với cùng kỳ. Công an TP khám phá 30 chuyên án, xóa 205 băng ổ nhóm, bắt 165 tên có lệnh truy nã.

Thiếu tướng Phan Anh Minh nhấn mạnh người dân cần nêu cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo qua báo thiếu nợ cước điện thoại rồi đe dọa yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua ngân hàng rồi chiếm đoạt. Thủ đoạn trên được thực hiện bởi tội phạm người nước ngoài, có người Việt Nam giúp sức đắc lực. Thời gian qua Công an TP.HCM đã phá nhiều vụ án với thủ đoạn trên nhưng khả năng người dân yếu tâm lý bị lừa vẫn xảy ra.

ÁI NHÂN