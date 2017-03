Thành lập đoàn đánh giá sân bay Tân Sơn Nhất

Tại đây, Bộ trưởng khẳng định cảng hàng không Tân Sơn Nhất là hình ảnh của đất nước, bộ mặt quốc gia nên phải xây dựng sân bay tốt hơn.

Bộ trưởng chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành do Cục Hàng không Việt Nam đứng đầu, qua đó rà soát và đánh giá các công đoạn từ khâu dịch vụ mặt đất, trong và ngoài khuôn viên sân bay cũng như dịch vụ trên các chuyến bay. “Việc đánh giá trên không phải cho ai mà cho chính chúng ta để từ đó chúng ta nhìn thấy những bất cập mà sửa đổi...” - ông nói và cho biết Bộ GTVT sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ xin một số cơ chế đặc thù để xử lý các tồn tại tại Tân Sơn Nhất. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Theo ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, sau khi có đánh giá của The Guide to Sleeping in Airports, đơn vị đã yêu cầu lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất cho rà soát lại các bất cập mà trang web nêu, qua đó phải khắc phục lập tức. Cụ thể, khắc phục thái độ và tính chuyên nghiệp của nhân viên hàng không; các nhà hàng phải có biển chỉ dẫn đầy đủ cho hành khách...

VIẾT LONG