Thành lập Lữ đoàn bảo vệ vùng biển, đảo Tây Nam

Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu chỉ đạo tại lễ Công bố Quyết định thành lập Lữ đoàn 950. Ảnh: QĐND





Nhằm xây dựng quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng, ngày 15/3/2014, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 771 thành lập Lữ đoàn 950, thuộc Quân khu 9, đóng quân và làm nhiệm vụ tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Lữ đoàn 950 có nhiệm vụ bảo vệ đảo Phú Quốc, quốc phòng an ninh khu vực biển Tây Nam; phát triển kinh tế khu vực đảo, bảo vệ du khách và các đơn vị kinh tế đến du lịch, làm ăn tại Phú Quốc; tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chữa cháy rừng.



Tại buổi lễ, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, an tâm công tác. Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và Lữ đoàn 950 tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm và có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Luôn giữ vững mối đoàn kết thống nhất trong cấp uỷ và chỉ huy các cấp, nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức, biên chế, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm, hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch, quy chế làm việc, đưa đơn vị đi vào hoạt động có nền nếp…



Bộ trưởng cũng yêu cầu Lữ đoàn làm tốt công tác dân vận, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; phối hợp tốt với các lực lượng như: Vùng 5 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Biên phòng, Công an, dân quan tự vệ và các lực lượng khác của địa phương bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.



Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: “Lữ đoàn 950 cần tập trung làm tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để giữ gìn an ninh trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ an toàn cho hoạt động kinh tế-xã hội, cho nhân dân, khách quốc tế tham quan du lịch, đầu tư tại huyện đảo Phú Quốc”.



Bộ trưởng Phùng Quang Thanh giao Quân khu 9 và Chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục nghiên cứu rà soát lại về mặt tổ chức, biên chế, trang bị cho phù hợp với tình hình cụ thể của Lữ đoàn./.