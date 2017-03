Thanh niên chết thảm dưới gầm xe container

Nạn nhân được xác định là Trần Quốc Kiến (quê Vĩnh Long). Theo nhân chứng, xe máy anh Kiến va chạm với xe đầu kéo biển số 52L-6015 (chưa rõ danh tính tài xế) khiến anh Kiến cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, tài xế xe đầu kéo nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: D.THANH

Lúc 7 giờ 30 ngày 4-4, tại đường Hùng Vương, thị trấn Đăk Hà (huyện Đăk Hà, Kon Tum), xe tải ben biển số 81M-4859 do tài xế Trần Dũng Huy (ngụ xã Hòa Bình, TP Kon Tum) điều khiển đã tông vào xe mô tô do chị Trần Thị Hoa Xuân điều khiển, phía sau chở con gái Nguyễn Trần Phương Linh (sáu tuổi). Vụ tai nạn khiến cháu Linh bị cuốn vào xe tải, chết ngay tại chỗ.

Lúc 1 giờ ngày 4-4, trên quốc lộ 1A đoạn qua ấp 5, xã Phú An (huyện Cai Lậy, Tiền Giang), xe mô tô 62M1-099.66 do Trương Minh Tiến (trú huyện Cần Giuộc, Long An) điều khiển đã đụng vào phần sau xe ô tô tải 34C-015.82 đang dừng ở bên đường. Hậu quả anh Tiến tử vong tại chỗ.

NHÓM CTV