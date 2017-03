Thanh niên đẹp trai gây tội vì nữ tài xế quá đẹp

Khi bị cáo Đặng Đức Toàn (23 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) được dẫn ra trước vành móng ngựa, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho y. Không thể hình dung với vẻ bề ngoài to cao, đẹp trai, gương mặt hiền lành, Toàn lại là một tên tội phạm nguy hiểm có những sở thích quái gở và bệnh hoạn. Toàn khai y sinh ra và lớn lên thiếu hơi ấm gia đình, từ nhỏ đã bỏ học, quậy phá và trở thành một đối tượng hình sự, từng nhiều năm ngồi bóc lịch về tội “Trộm cắp tài sản”.





Bị cáo Toàn nghe tuyên án





* Tên nhân vật đã được thay đổi

Theo Báo Công Lý, Dân Việt

Ra tù, Toàn không có công ăn việc làm nên nhảy xe vào Sài Gòn sống lang thang đầu đường xó chợ. Cuộc sống bần cùng khiến Toàn nảy sinh ý định đi cướp, y lên kế hoạch tấn công các tài xế taxi, đặc biệt là các nữ tài xế để cướp cả tình lẫn tiền.Bằng chất giọng khàn khàn, Toàn kể lại quá trình gây án: Khoảng 20h tối 27/3, Toàn thủ sẵn dao nhọn, ung dung đi bộ ra khu vực khách sạn Diamond Plaza số 34 Lê Duẩn, quận 1. Toàn đảo mắt quan sát và nhìn thấy chiếc xe taxi hiệu M.L do một phụ nữ trẻ đẹp điều khiển.Chậm rãi tiến đến, Toàn ôn tồn hỏi chị Phạm Thị Huệ (24 tuổi, nữ tài xế taxi): “Em chở giúp anh ra quận 7 nhé, anh sẽ trả tiền em gấp đôi”. Thấy người khách có khuôn mặt hiền lành, chị Huệ không mảy may nghi ngờ, điều khiển xe theo sự chỉ dẫn của Toàn. Y cho xe chạy ngoằn nghèo ra khỏi trung tâm thành phố đi về hướng Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh. Đến gần siêu thị Coopmax Phú Mỹ Hưng, Toàn nói: “Em chở anh vào khu biệt thự tìm người quen”.Khi xe chạy trên đoạn đường vắng, không có đèn, chị Huệ bỗng thấy lạnh sống lưng khi phát hiện có vật sắc nhọn đang kề sát cổ, vị khách hiền lành đang rít qua kẽ răng: “Mày dừng xe, tắt máy, nếu la lên tao sẽ đâm chết”. Chị Huệ quá sợ hãi van xin: “Toàn bộ tiền bạc anh cứ lấy nhưng xin anh tha mạng cho em”.Toàn nhanh chóng rút khăn bịt mắt và trói chặt tay nạn nhân. Y lục soát tài sản, chiếm đoạt 300.000 đồng và một điện thoại di động của chị Huệ. Quá trình khám người chị Huệ lấy tài sản, “máu dê” của Toàn trào lên, y hãm hiếp tàn nhẫn bất chấp nạn nhân gào khóc, van xin.Trước khi bỏ đi, Toàn còn phá hỏng máy bộ đàm và đánh đập chị Huệ đến ngất xỉu. Toàn lý giải việc cùng một lúc phạm hai tội: “Đầu tiên bị cáo chỉ định cướp tài sản, nhưng thấy chị Huệ xinh đẹp nên không cầm lòng được”.Sau khi bán và tiêu xài gần hết số “chiến lợi phẩm” cướp được, khoảng 20h ngày 2/4, Toàn tiếp tục xách dao đi thuê taxi.Tên sát nhân đã đâm cướp của anh Phan Anh Tú một điện thoại di động và 780.000 đồng, sau đó tẩu thoát. Anh Tú được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nên thoát chết nhưng phải chịu tỷ lệ thương tật 31% vĩnh viễn. Qua truy xét nhanh, Toàn bị cơ quan Công an bắt gọn vào đêm 3/4.Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của Toàn là đặc biệt nghiêm trọng, cần phải cách ly y ra khỏi xã hội vô thời hạn. Mức án 8 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 9 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tù chung thân về tội “Giết người” là cần thiết để một kẻ như Toàn có thời gian để suy ngẫm, nhìn nhận lại tội lỗi và cải tà quy chính.------------