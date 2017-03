Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đón triều cường

Theo đó, tại trạm Phú An, ngày 30/8 là 1,33m trên báo động 1; 31/8 là 1,35m và 1/9 là 1,32m.



Tại trạm Nhà Bè, ngày 30/8 là 1,30m đạt báo động 1; 31/8 là 1,33m và 1/9 là 1,30m.



Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống, ứng phó và giảm thiểu tối đa các thiệt hại do đợt triều cường đầu tháng 9/2011 gây ra.



Cụ thể, các phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12); phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Phú, Linh Đông (Thủ Đức); phường 28 (Bình Thạnh); phường 15 (Gò Vấp), xã Bình Mỹ, Trung An (huyện Củ Chi); xã Đông Thạnh (huyện Hóc Móc) cần chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư các khu vực xung yếu, trọng điểm đã được cảnh báo để kịp thời ứng cứu theo phương châm 4 tại chỗ và 3 sẵn sàng.



Bên cạnh đó, ủy ban nhân dân các quận, huyện gồm quận 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, huyện Cần Giờ, Củ Chi , Hóc Môn, Nhà Bè và Bình Chánh chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình phòng, chống lụt , bão, chống sạt lở bờ sông, tiêu thoát năm 2008, năm 2009 còn dở dang và các công trình khởi công mới năm 2011 kịp thời phát huy hiệu quả trong các đợt triều cường, mưa, bão năm 2011./.



Theo Hoàng Anh Tuấn (TTXVN/Vietnam+)