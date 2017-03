Thanh toán tiền điện nhanh, tiện, rẻ

Gần đây, lại xuất hiện thêm một vấn nạn về việc lừa đảo, trộm cướp của những kẻ giả danh nhân viên thu tiền điện. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và mất cảnh giác của người dân, chúng đã thực hiện hành vi lừa đảo trắng trợn chỉ trong chớp nhoáng. Do đó, bên cạnh sự bị động về thời gian, người dân còn rất quan tâm đến sự đảm bảo an toàn trong việc thanh toán các hóa đơn sinh hoạt. Đó là nguyên nhân ra đời của hàng loạt các dịch vụ chuyển tiền qua ATM hoặc Internet Banking… nhằm mang đến cho khách hàng sự nhanh chóng, an toàn và tiện lợi.

Đặc biệt, dịch vụ ưu việt mới của Viettel chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng: dịch vụ BankPlus – thanh toán tiền điện qua di động mọi lúc mọi nơi. Sử dụng dịch vụ BankPlus, bạn có thể chuyển tiền qua di động chỉ sau 15 giây, tra cứu giao dịch, số dư; thanh toán cước viễn thông, tiền điện cho mình và cho người khác mà không cần phải cài đặt phần mềm hoặc kết nối wifi/3G cho điện thoại di động. Giao dịch được thực hiện an toàn ở bất cứ nơi nào có sóng Viettel với chính sách bảo mật 2 lớp gồm mã PIN và mã xác thực giao dịch dùng 1 lần (OTP). Đặc biệt, dịch vụ tương thích với tất cả các dòng máy điện thoại di động hiện có trên thị trường.

Từ nay, người dân khu vực TP.HCM đã có thể chủ động thanh toán tiền điện ngay trên điện thoại di động và chỉ mất 15 giây. Chỉ cần mang CMND ra các cửa hàng Viettel hoặc điểm giao dịch ngân hàng để đăng ký, sau đó gọi *123# và sử dụng dịch vụ. Bạn có thể liên hệ tổng đài 19008099 hoặc truy cập website http://www.bankplus.com.vn để biết thêm chi tiết.

GIANG TỐ