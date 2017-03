Thanh tra Chính phủ đề nghị xử nghiêm vụ chặt cây xanh

“Chủ tịch UBND TP Hà Nội sớm chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, làm rõ về chủ trương, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án và xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, có biện pháp ngăn chặn việc đốn hạ cây xanh tương tự có thể xảy ra trong thời gian tới” - đại diện Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh trong phiên họp báo thường kỳ quý I-2015.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Quốc Lượng cho rằng việc cải tạo, thay thế cây xanh ở Hà Nội về chủ trương là đúng. Tuy nhiên, cần xem xét lại quá trình thực hiện đã đúng chưa. Hiện Hà Nội cũng đã lập đoàn thanh tra để làm rõ và Thanh tra Chính phủ sẽ giám sát quá trình thanh tra. “Ngày 13-4, Thanh tra Chính phủ đã nhận được báo cáo của Hà Nội về việc cải tạo và thay thế cây xanh. Chúng tôi sẽ thông tin kết quả xử lý vi phạm đến các cơ quan truyền thông trong thời gian tới” - ông Lượng nói.

Cũng tại buổi họp báo, ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), cho biết có ba cán bộ ngành công an ở cấp đại tá, thượng tá, đại úy đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm, để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Cụ thể, Bộ Công an đã cảnh cáo Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Hậu cần, kỹ thuật Công an tỉnh Kiên Giang, do để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý. Cấp dưới của Đại tá Tâm là Thượng tá Mai Hoàng Sơn bị giáng chức từ phó trưởng phòng xuống làm đội trưởng. Hai cán bộ công an này có liên quan trong việc chỉnh sửa số liệu, nâng khống số tiền lương trong bảng lương để chiếm đoạt ngân sách nhà nước 13,5 tỉ đồng.

Cũng theo ông Tuyển, Đại úy Võ Thành Chí, Phó Trưởng Công an phường Trà An (Bình Thủy, TP Cần Thơ), cũng bị kỷ luật khiển trách do đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong việc chỉ đạo, kiểm tra, tạo sơ hở cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý phát sinh tiêu cực.

