Thanh tra Công an TP.HCM làm rõ vụ “bán biển số đẹp”

Sáng 25-6, lực lượng thanh tra Công an TP.HCM đã đến làm việc với báo để có thêm những thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan nhằm có cơ sở xử lý sai phạm những cá nhân có liên quan đến chuyện mua bán biển số tại đơn vị này.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Văn Đạt, Trưởng Công an huyện Củ Chi, cũng cho biết: Lực lượng thanh tra Công an TP.HCM đang làm việc với công an huyện về sự việc mà báo nêu. Chỉ huy công an huyện cho rà xét lại quy trình cấp biển số, những vấn đề liên quan đến “cò”, những việc còn tồn tại huyện chưa làm được để báo cáo về cho Công an thành phố và Bộ Công an để có hướng tháo gỡ.

Riêng việc xử lý cán bộ có liên quan đến “cò” huyện sẽ xác minh làm rõ, sau khi xác định được cán bộ sai phạm sẽ tiến hành kiểm điểm và có biện pháp xử lý nghiêm theo đúng quy định.

NH – NGHĨA