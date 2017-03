Thanh tra, kiểm tra hoạt động các bến xe khách từ 10/4

Các đoàn sẽ do các lãnh đạo Vụ Vận tải thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các Sở Giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách tại các địa phương.



Trước mắt trong tháng Tư này, kiểm tra tại các địa phương: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận.



Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các đoàn sẽ kiểm tra một các toàn diện đối với việc chấp hành các quy định về quy hoạch, quy chuẩn; tổ chức và quản lý hoạt động của bến xe khách trên địa bàn. Đồng thời, cũng trong lần kiểm tra này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ kiểm tra công tác kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý quản lý bến xe ôtô khách.



Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn yêu cầu sở Giao thông vận tải thanh tra, kiểm tra các đơn vị kinh doanh bến xe và yêu cầu báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra đánh giá hệ thống bến xe trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề xuất những vướng mắc, tồn tại cần khắc phục và những phương hướng, giải pháp nâng cao công tác quản lý hoạt động bến xe.



Việc thanh tra, kiểm tra các Sở Giao thông vận tải, các đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách tại các địa phương lần này nhằm triển khai kế hoạch “Năm an toàn giao thông 2014,” với chủ đề “Siết chặt quản lý hoạt động vận tải và kiểm soát tải trọng xe.”



Đây là hành động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và kiềm chế, ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân./.

Theo TTXVN/Vietnam+