Thanh tra Tân Hiệp Phát một ngày: Đạt hết thì 'truy' cái gì?

Diễn biến vụ “con ruồi trong chai nước” Ngày 27-1, Công an tỉnh Tiền Giang bắt ông Võ Văn Minh (ở Tiền Giang) khi đang nhận tiền của Công ty Tân Hiệp Phát. Theo báo chí, trước đó ông Minh phát hiện trong chai nước Number One có con ruồi, sau đó ông Minh liên lạc với Tân Hiệp Phát. Hai bên thỏa thuận là Tân Hiệp Phát sẽ chi 500 triệu đồng cho ông Minh để ông này không đưa vụ chai nước có ruồi ra dư luận. Hành vi của ông Minh bị cơ quan công an xác định có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản. Vụ án được khởi tố trước khi có kết quả giám định cho rằng chai nước Number One có con ruồi không còn nguyên vẹn. Vụ việc không dừng tại đấy, một số công dân lại tiếp tục phản ảnh về chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát. Trong đó có những người từng bị bắt tương tự như ông Minh, đặc biệt có trường hợp bị phạt tù khi nhận tiền của Tân Hiệp Phát để đổi lấy sự im lặng về sản phẩm “có vấn đề”. Trước tình hình này, ngày 10-2 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế Bình Dương thanh tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty Tân Hiệp Phát. Ngày 13-2, đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Bình Dương công bố quyết định thanh tra trong vòng 30 ngày. Ngày 14-2 (26 tháng chạp), đoàn có kết luận thanh tra khẳng định không phát hiện được sai phạm. (LÊ THANH TÂM)