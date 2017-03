Thanh tra toàn bộ dự án mở rộng quốc lộ 1

Cụ thể, ông Thăng yêu cầu từ nay đến hết năm 2016, Thanh tra Bộ GTVT phải hoàn thành việc thanh tra toàn bộ 40 dự án trên quốc lộ 1 và 11 dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên để chủ động khắc phục những tồn tại, thiếu sót của các dự án.

Theo báo Giao Thông Vận Tải, đến hết tháng 5-2015, trên tuyến quốc lộ 1 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 14/40 dự án, tương ứng với 508/1.394 km. Dự kiến đến hết năm 2015 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác 39/40 dự án, riêng dự án hầm đường bộ Đèo Cả do quy mô lớn và phức tạp sẽ hoàn thành trong tháng 7-2017. Tuy nhiên, theo ông Trần Xuân Sanh, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, hiện vẫn còn một số dự án chậm tiến độ và ở một số dự án đã xảy ra hằn lún vệt bánh xe như đoạn quốc lộ 1 qua thị trấn Diễn Châu (Nghệ An), đoạn Đèo Con (Hà Tĩnh), đoạn BOT Thừa Thiên-Huế… Do vậy, ông Thăng yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ chất lượng các dự án, nhất là hiện tượng lún vệt bánh xe, đồng thời yêu cầu Vụ Khoa học Công nghệ cập nhật, điều chỉnh lại các quy chuẩn, tiêu chuẩn để khắc phục, xử lý hiện tượngnày. “Trong tháng 6-2015, các đơn vị phải xử lý dứt điểm các đoạn đường bị hằn lún vệt bánh xe từ 2,5 cm trở lên, đặc biệt là 8,6 km qua tỉnh Ninh Bình” - ông Thăng nhấn mạnh.

