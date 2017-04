Thanh tra toàn diện đất sân bay Miếu Môn

Dân Đồng Tâm ủng hộ tuyên bố của ông Chung Tối 20-4, chúng tôi đã liên lạc với một số người dân tại thôn Hoành, tâm của “điểm nóng” Đồng Tâm, Mỹ Đức để ghi lại cảm nhận của họ về tuyên bố của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: “Dừng dự án, thanh tra toàn bộ đất Miếu Môn”. Ông M., một người dân thôn Hoành, chia sẻ: “Đây là một quyết định sáng suốt của chủ tịch TP Hà Nội bởi bức xúc của người dân chúng tôi bắt nguồn trực tiếp từ việc quản lý, sử dụng đất đai tại cánh đồng Sênh, nơi có sân bay Miếu Môn và dự án của Viettel. Đây là giải pháp đúng để tháo gỡ “nút thắt” ở Đồng Tâm hiện nay. Bản thân tôi ủng hộ quyết định này và sẵn sàng cung cấp tài liệu, chia sẻ thông tin mà chúng tôi có để phục vụ việc thanh tra”. Liên quan đến đề nghị người dân Đồng Tâm tuân thủ pháp luật, thả những người đang bị giữ, ông M. cho hay bản thân ông không mong muốn bà con trong thôn, xã vi phạm pháp luật. Ông cũng từng khuyên bà con thả người bị giữ, tuy nhiên ý kiến của ông và một vài người khác đã không lay chuyển được quyết định của người dân. “Đó là quyết định của nhiều người dân, bà con cũng biết mình sai nhưng đây cũng là chuyện không ai mong muốn cả. Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ bà con” - ông M. nói. Còn ông H., một người có uy tín ở xã Đồng Tâm, thì nhận định: “Việc dừng triển khai dự án, thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn là quyết định đúng đắn. Nhân dân ủng hộ hai tay”. Ông H. cũng cho hay bà con sẵn sàng đón lãnh đạo TP về làng đối thoại với nhân dân trong những ngày tới. “Chiều nay, nghe tin chủ tịch Hà Nội về đối thoại với dân, bà con đã rất hồ hởi. Tuy nhiên, phía TP lại tổ chức đối thoại tại huyện. Do có nhiều e ngại nên đã không tới dự. Chúng tôi hy vọng một, hai ngày tới, chủ tịch TP sẽ về làng để lắng nghe nguyện vọng của người dân” - ông H. nói. • Như đã đưa tin, căng thẳng kéo dài tại Đồng Tâm đã sáu ngày qua sau khi công an bắt giữ một số người dân xã này được cho là có hành vi làm mất trật tự trị an mà nội dung liên quan đến việc thu hồi đất. Người dân đã giữ hơn 30 người gồm cán bộ thôn, cán bộ huyện và cảnh sát cơ động, sau đó 18 người đã được thả. TRỌNG PHÚ Bộ Ngoại giao Việt Nam nói về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 20-4, trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết quan điểm của Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến sự việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (Hà Nội), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: “Vụ việc phải được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật”. VIẾT THỊNH