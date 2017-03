Thành ủy Hà Nội lên tiếng về đường Trường Chinh bị cong

Theo ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, năm 2008, thành phố Hà Nội giao cho Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố (nay là Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội) và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, xác định đường chỉ giới mở rộng đường Trường Chinh.



Qua các năm, từ quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, đường Trường Chinh vẫn đảm bảo tính khách quan, không có sự chỉnh sửa hay nắn thẳng thành cong như dư luận nêu, phù hợp với đồ án Quy hoạch chi tiết của khu vực được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.



Đối với đoạn tuyến qua khu vực quân chủng Phòng không-Không quân dài 800m, phương án chỉ giới đường đỏ theo kiến nghị của Bộ tư lệnh Phòng không-Không quân đã được Bộ Quốc phòng thống nhất thỏa thuận là đảm bảo, không ảnh hưởng đến các công trình quốc phòng trong khu vực, phù hợp với các quy định về sử dụng đất quốc phòng.



Việc thực hiện đầu tư xây dựng đường vành đai 2 (đường Trường Chinh) theo hồ sơ chỉ giới đường đỏ đã được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt là phương án đảm bảo hài hòa các lợi ích về sử dụng đất an ninh quốc phòng, hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng, di dời các hộ dân và vẫn đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường, ông Dương Đức Tuấn khẳng định.



Ông Tuấn cho rằng để đảm bảo tính khả thi, ít tốn kém về giải phóng mặt bằng, trong quá trình quy hoạch, đơn vị đã thực hiện rất công phu trên cơ sở thống nhất với nhiều cơ quan khác nhau, trong đó đặc biệt quan tâm đến công trình quốc phòng.



Còn theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đường chỉ giới đỏ đường vành đai 2 (đường Trường Chinh) được thực hiện trên cơ sở chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước khi đưa ra chỉ giới đỏ, thành phố đã phải nghiên cứu, xin ý kiến của nhiều cấp ngành, người dân..., trên cơ sở đặt lợi ích của người dân lên trên hết, không có chuyện né nhà quan chức, hay vì một cá nhân nào mà nắn quy hoạch, ông Nguyễn Văn Thịnh nhấn mạnh.



Thời điểm này đang là giai đoạn đầu thực hiện dự án, do vậy nếu xét thấy đoạn đường Trường Chinh từ Vương Thừa Vũ đến Ngã tư Vọng chưa phù hợp với thực tế, thành phố Hà Nội có thể xem xét đề nghị các cơ quan liên quan điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi thực hiện phải đảm bảo các yếu tố như tính khả thi, ít chi phí về kinh tế, đảm bảo an toàn cho phương tiện giao thông đi lại, hợp với quy hoạch tổng thể, ông Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

