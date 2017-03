‘Tháo dỡ cầu Đúc trăm tuổi hơi vội’

“Tại buổi họp sáng 2-11 bàn về chủ trương xử lý cầu Đúc trăm tuổi tại Tân An, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh đã chỉ đạo tiếp tục tạm ngưng tháo dỡ cầu để UBND TP Tân An thuê một đơn vị độc lập khảo sát lại về chất lượng cầu”. Ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy Tân An, thông tin với Pháp Luật TP.HCM sau khi kết thúc buổi họp.

“Án tử” vẫn lơ lửng

. Phóng viên: Điều này có thể hiểu là việc đập bỏ cầu Đúc có thể được xem xét lại, thưa ông?

+ Ông Trần Kim Lân: Tinh thần chỉ đạo của bí thư Tỉnh ủy là tiếp tục tạm ngưng tháo dỡ trong một tuần để đánh giá lại chất lượng của cầu Đúc. Việc tiếp tục tháo dỡ cầu hay gia cố để giữ lại lúc đó mới trả lời được.

Trước đây công tác khảo sát, thẩm định chất lượng cầu do các ban ngành tỉnh thực hiện. Tuy nhiên theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, TP Tân An đề xuất Sở GTVT tỉnh Long An lựa chọn đơn vị khảo sát, thẩm định độc lập.

Tỉnh ủy giao thời hạn một tuần, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Còn việc hết thời hạn này có thực hiện xong không thì còn tùy vào thực tế. Sau khi có kết quả thẩm định, chúng tôi sẽ cho dựng bảng thông báo ngay tại công trình về chủ trương, thông số kỹ thuật và phối cảnh cầu mới cũng như trưng bày các tư liệu, hình ảnh những chỗ bị hư, nứt trên cầu Đúc cũ để người dân nắm rõ hơn.

. Như vậy trước khi đập bỏ cầu Đúc, TP đã không khảo sát thực tế?

+ Không phải vậy, từ năm 2007 tỉnh đã có chủ trương tháo dỡ hoặc gia cố lại cầu rồi. Trước đây chúng tôi cũng đã nhiều lần khảo sát rồi, có đủ các ngành liên quan và kết quả cầu đã quá cũ, không thể gia cố được nữa nên mới phải dỡ bỏ. Tỉnh chỉ đạo thẩm định lại nhằm tạo tính khách quan.

. Việc dựng bảng thông báo như ông vừa nói sao TP không làm trước mà đợi đến sau khi tháo dỡ cầu mới làm?

+ Việc này cũng do UBND TP Tân An trong lúc triển khai đã hơi vội vàng. Lẽ ra sau khi hoàn tất các thủ tục, TP phải công khai chủ trương để người dân biết. Nhưng điều này đã không được thực hiện và tâm lý người dân chưa được chuẩn bị nên họ phản ứng.

Treo án “tử” cầu Đúc trong một tuần để thẩm định lại chất lượng. Ảnh: HOÀNG NAM





Các trụ đèn được đưa về trụ sở Thành ủy Tân An. Ảnh: HN

Chưa rõ có hết hạn sử dụng

. Ông từng nói trước năm 2000 công ty xây dựng của Pháp đã gửi công văn thông báo cầu Đúc hết hạn sử dụng?

+ Về việc này, UBND tỉnh đang lục lại các hồ sơ nói trên và sẽ thông tin sau.

. Ở góc độ cá nhân là một kiến trúc sư, ông đánh giá thế nào về giá trị của cầu Đúc?

+ Tôi nghĩ ngoài giá trị về mặt thời gian, điểm nhấn của cầu Đúc chủ yếu là các trụ đèn khí đá. Vì vậy, các trụ đèn của cầu Đúc mới cũng được thiết kế như cầu Đúc cũ nhưng chúng tôi sẽ cho làm bằng đá granite, đẹp hơn và bền hơn.

. Nhưng hiện nay có thông tin rằng các trụ đèn trên cầu đã được bán cho một doanh nghiệp tư nhân?

+ Cái đó chỉ là dư luận thôi. Ban đầu chi phí thuê tháo dỡ, xử lý thu dọn xác cầu gần 680 triệu đồng. Nhưng sau đó chúng tôi không làm theo phương án đó mà cho thẩm định lại giá trị xác cầu rồi tổ chức đấu thầu. Giá ban đầu là gần 34 triệu đồng nhưng giá đấu thầu là 82 triệu đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH DV XD Tân Tiến ở Đồng Nai.

Ngoài ra, chúng tôi cũng thương lượng để mua lại tám trụ đèn khí đá trên với giá 24 triệu đồng. Hiện nay, 5/8 trụ đã được tháo dỡ an toàn và được bảo quản tại trụ sở Thành ủy. Sau này chúng tôi sẽ tìm vị trí phù hợp để triển lãm các cột này phục vụ nhu cầu tham quan của người dân.

. Trước đây, di tích lịch sử - văn hóa hàng trăm tuổi là dinh Tổng Thận đã bị đập đi để xây mới, giờ đến cầu Đúc. Tân An giờ chỉ còn lại công trình “cổ” cuối cùng là rạp chiếu bóng (chỉ phần mặt trước rạp giữ nguyên kiến trúc, các kiến trúc bên trong đã thay đổi khá nhiều - PV). Ông có cho rằng nếu cứ cái gì cũ cũng đập bỏ hết, liệu sẽ còn lại gì cho thế hệ mai sau?

+ Tôi đồng ý vấn đề này. Sự hoài niệm về những công trình cổ là một cách để người ta thêm yêu quê hương hơn, nhất là những người ở xa quê. Tuy nhiên, như đã nói, trường hợp cầu Đúc là không thể gia cố để giữ lại được nên chúng tôi mới tháo dỡ. Cầu Đúc mới vì thế sẽ giữ lại dáng dấp của cầu Đúc cũ, vừa hiện đại để đáp ứng theo yêu cầu phát triển của TP.

. Xin cám ơn ông.