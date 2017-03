Thấp thỏm trước mùa sạt lở

Mùa mưa tại TP.HCM đã bắt đầu và người dân sống trong những vùng có nguy cơ sạt lở cao đang gấp rút chuẩn bị cho “cuộc chiến” giành đất với thủy thần. Từ nhiều ngày qua, họ đã mua sẵn vật tư, đào đất đắp bờ bao… để tự bảo vệ an toàn của gia đình mình.

Sống trong sợ hãi

Ngôi nhà của chị Dương Thị Kim Loan (phường 28, quận Bình Thạnh) cách mép sông Sài Gòn chỉ vài mét. Mỗi năm từ tháng 7 đến hết tháng 12 khu vực này có ba con nước lớn, nước ngập đến yên xe máy. “Gia đình tôi có hơn 2.000 m2 đất vườn nhưng chỉ làm bờ bao được một nửa do thiếu tiền. Tính ra mỗi năm tôi tốn hơn chục triệu đồng làm bờ bao ngăn triều cường và chống sạt lở nhưng đất vườn vẫn bị sạt xuống sông. Tôi đã rao bán đất để tìm chỗ khác sinh sống nhưng do vướng quy hoạch nên có ai chịu mua đâu” - chị Loan than thở.

Theo thống kê của Sở GTVT, trên địa bàn TP còn 45 vị trí có nguy cơ sạt lở, tập trung ở các quận, huyện 2, 9, Bình Thạnh, Nhà Bè. Trong đó, huyện Nhà Bè dẫn đầu với 19 vị trí. Trong gần 5.000 m bờ sông có nguy cơ sạt lở ở huyện, khu vực xã Nhơn Đức chiếm gần một nửa. Tại các sông, rạch ở xã Nhơn Đức như sông Mương Chuối, Rạch Tôm… hầu như bờ kè chỉ được xây dựng một bên, còn một bên cứ bị xói mòn dần.

Ông Huỳnh Văn Trung (4/25 ấp 2, xã Nhơn Đức) cho biết suốt gần 30 năm nay, năm nào ông cũng đóng cừ, ván để chống sạt lở nhưng hiệu quả không cao. “Gia đình tôi cùng gần 20 hộ dân sống ven sông tại ấp 2 này rất mong muốn được chuyển vào khu vực an toàn hơn nhưng chưa thấy chính quyền nhắc tới việc di dời, tái định cư. Năm nào cũng thấy cán bộ xuống đo đạc và nói để xây kè, vậy mà tới giờ vẫn không có động tĩnh gì” - ông Trung cho hay.

Nhiều nơi trong khu đất của chị Dương Thị Kim Loan (phường 28, quận Bình Thạnh) đang có dấu hiệu sụp lún, rất nguy hiểm khi mùa mưa tới. Ảnh: VIỆT HOA

So với hai trường hợp trên, gia đình chị Nguyễn Thị Liên (3/10 ấp 1, xã Nhơn Đức) còn khổ sở hơn nhiều. Do không có tiền làm kè, bờ sông càng ngày càng tiến sát vào nhà chị. “Mỗi khi trời mưa gió tôi phải mở toang hết cửa, đêm cũng không dám ngủ để có động tĩnh gì còn kịp kêu chồng con tháo chạy chứ lỡ nhà mà đổ xuống sông thì người cũng đi theo nhà luôn” - chị Liên kể. Theo chị Liên, chính quyền xã cho hay trước mắt chỉ giải quyết cho gia đình chị một chỗ tạm trú trong mùa mưa chứ chưa thể di dời do không có quỹ đất.

Chủ yếu chỉ cảnh báo, vận động

Tại các điểm có nguy cơ sạt lở, cơ quan chức năng đã tổ chức cắm biển cảnh báo để người dân đề phòng. Sở GTVT cũng đề nghị TP cần sớm di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện chỉ có khu vực kênh Thanh Đa được TP chỉ đạo quyết liệt phải di dời dân khẩn cấp. Theo Sở GTVT, kênh Thanh Đa có bốn dự án chống sạt lở, trong đó đoạn 1.1 đã hoàn thành, đoạn 1.3 đang triển khai. Hiện Khu Đường sông (Sở GTVT) đang chờ quận Bình Thạnh bàn giao mặt bằng đoạn 1.2 và 1.4 để khởi công dự án.

19 Nhà Bè là khu vực có nhiều điểm sạt lở nhất với 19 vị trí (4.862 m).

Ông Trần Minh Thơ, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, cho biết: Đặc thù của khu vực kênh Thanh Đa là 80% hộ dân trong diện lấn chiếm nên có nhiều vấn đề phải giải quyết, do vậy công tác bồi thường không thuận lợi. Hiện quận đang nỗ lực hoàn thành công tác này để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án ngay trong năm.

Tại huyện Nhà Bè, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Trường cho hay huyện đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại xã Nhơn Đức để bàn giao cho Khu Đường sông triển khai các dự án chống sạt lở. Huyện cũng đang thống kê, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở khác để tổ chức vận động người dân di dời. Khó khăn lớn nhất hiện nay là huyện không đủ tiền để bồi thường và cũng chưa có chỗ tái định cư cho dân.

“Thời gian tới, huyện kiên quyết di dời các căn nhà trong hành lang bảo vệ sông rạch và không cấp phép xây mới trong những khu vực này. Chúng tôi cũng đang khẩn trương tìm địa điểm xây nhà tái định cư cho các hộ dân sống ven kênh rạch trên địa bàn huyện để báo cáo TP” - ông Trường cho hay.

Hậu Giang: 14 hộ dân “đánh đu” với thủy thần Theo ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang), thị xã hiện có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao như khu vực doi Cát, bờ sông dọc trục đường Trần Hưng Đạo - Lê Lợi, doi Chành… Mới đây, tại doi Tân Thới Hòa (phường Lái Hiếu) xuất hiện thêm một điểm sạt lở đe dọa đến tính mạng, tài sản của 14 hộ dân. Đầu tháng 5-2011, khu vực này đã xảy ra sạt lở làm đứt hoàn toàn tuyến đường giao thông dài trên 40 m, ăn sâu vào trong trên 5 m. Ngày 11-5, UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan di dời khẩn cấp 14 hộ dân đến nơi an toàn trước ngày 31-5. Sau khi việc di dời hoàn tất, tỉnh sẽ cho xây kè tại khu vực này. Ông Nguyễn Đăng Hải cho biết: “Chúng tôi đã họp dân thông báo mức hỗ trợ, cho dân đi thực tế khu vực sẽ di dời… nhưng đến nay chỉ có năm hộ dân đồng ý di dời”. Cũng theo ông Hải, các hộ di dời được hỗ trợ 16 triệu đồng/hộ và được vay ưu đãi để mua nền, cất nhà trong khu dân cư vượt lũ Cái Côn. Tuy nhiên, các hộ chưa chịu đi do băn khoăn về sinh kế sau này. Được biết, UBND tỉnh đã yêu cầu tổ chức cưỡng chế các hộ không chịu di dời trong thời gian tới. GIA TUỆ Đa phần trong 45 điểm sạt lở đều có dự án đầu tư. Tuy nhiên, việc đầu tư các công trình bảo vệ sông, kênh, rạch đều phụ thuộc vào kinh phí Nhà nước và tiến độ bàn giao mặt bằng của địa phương. Trong tình hình khó khăn hiện nay, chỉ có các dự án thực hiện từ năm 2010 tiếp tục được TP ghi vốn, còn tất cả các dự án khác đều phải tạm ngưng. Việc bàn giao mặt bằng chậm và thiếu vốn sẽ kéo dài thời gian thực hiện các dự án. Điều này dẫn tới các thiết kế, dự toán công trình được phê duyệt đã lạc hậu khi triển khai thực hiện. Nhiều dự án khi được bàn giao mặt bằng quay lại thì thiết kế dự toán đã lạc hậu và phải xin điều chỉnh. Ông TRẦN VĂN GIÀU, Phó Giám đốc Khu Đường sông Phường có trên 12 km đường sông và tám con rạch, khu vực sạt lở nặng nhất là khu phố 1, 2 (rạch Ông Ngữ). Năm 2011, đã có tám dự án gia cố bờ bao được cấp trên phê duyệt với kinh phí hơn 10 tỉ đồng. Phường cũng đang đề xuất làm mới và gia cố cấp bách thêm khoảng gần 4 km bờ bao trong khu vực. Ông NGUYỄN TẤT THÀNH,

Phó Chủ tịch UBND phường 28, quận Bình Thạnh

VIỆT HOA - TẤN TÀI