Thay đổi tội danh các bị can

Theo đó, đề nghị VKSND Tối cao truy tố bị can Lưu Tố Lan (42 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa 1 BV Chợ Rẫy) cùng 11 đồng phạm hầu hết là các y, bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên… của BV Chợ Rẫy, BV các quận, huyện của TP.HCM và các tỉnh lân cận về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 22-10, TAND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án cho VKS cùng cấp với lý do cần làm rõ ý thức chủ quan trong việc chiếm đoạt tiền của các bị can để xác định lại tội danh. Trong quyết định trả hồ sơ, tòa cũng nêu rõ cáo trạng VKSND Tối cao truy tố đối với các bị can trong vụ án này về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không chính xác.

Trong hai năm (2008-2009), Lưu Tố Lan đã kê khống 1.168 đơn thuốc rồi câu kết cùng đồng bọn chiếm đoạt thuốc BHYT trị giá hơn 4,1 tỉ đồng. Cá nhân Lan hưởng lợi bất chính hơn 1,1 tỉ đồng. Các bị can còn lại hưởng lợi bất chính từ 3 triệu đồng đến gần 300 triệu đồng.

Với trường hợp của Vũ Đình Toàn (chồng ngoài hôn thú của Lưu Tố Lan) đã có hành vi phụ giúp đắc lực cho Lan, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức.

