Thầy hiệu phó ra tòa vì bôi nhọ sếp

Theo Lê Hoàng (VNE)



Bản án của TAND huyện Nông Cống, Thanh Hóa xác định, các cơ quan chức năng địa phương liên tục nhận được đơn do ông Trung viết dưới dạng nặc danh tố cáo một lãnh đạo Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Nông Cống.Giữa tháng 7, ông Trung phát tán lên mạng Internet nhiều tài liệu, thông tin có tính chất làm nhục... vị này cùng 4 cán bộ, giáo viên đang công tác tại huyện. Công an vào cuộc điều tra, xác định nội dung tố cáo là sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của những người bị nêu tên. Ông Trung bị bắt trước thềm khai giảng năm học mới.Tại phiên toà sơ thẩm ngày 27/12, ông Trung thành thật khai báo về những “ngộ nhận” của mình.Xét nhân thân tốt, không có động cơ đê hèn, phạm tội lần đầu... TAND huyện Nông Cốngtuyên phạt ông Trung 9 tháng tù cho hưởng án treo về tọi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Bị cáo phải bồi thường thiệt hại gần 20 triệu đồng cho 5 bị hại.