Thêm 136.000 xe lỗi, Toyota kéo dài "ác mộng thu hồi"

2010 Toyota Qi



Điểm mặt các mốc lớn trong cuộc khủng hoảng thu hồi của Toyota trong vòng 1 năm qua:

(Theo VTC)

Ngày 4/11, hãng xe hàng đầu thế giới thông báo mở đợt thu hồi tự nguyện đối với gần 136.000 xe ở Nhật Bản và châu Âu để khắc phục lỗi hệ thống lái. Danh sách đen bao gồm “anh chàng” tý hon iQ và mẫu hatchback cỡ nhỏ Passo sản xuất từ năm 2008 đến 2010, trong đó có khoảng 65.000 chiếc ở Nhật và 70.800 chiếc ở châu Âu.Toyota quyết định “ra chiếu” triệu hồi khi phát hiện các cảm biến trợ lực tay lái ở những model trên có khả năng bị trục trặc khi lái xe quá mạnh khiến cho vô-lăng bị nặng, gây khó khăn cho người lái. Chưa có thông báo nào về tai nạn hay thương tích liên quan đến lỗi này.Hãng xe anh đào cho biết sẽ sửa lỗi phần mềm ở tất cả những xe bị thu hồi.Đợt triệu hồi mới lại đem đến nỗi ngán ngẩm cho Toyota về “cơn ác mộng” thu hồi kéo dài suốt từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa dứt. Và trên hết, lại tiếp tục phá vỡ uy tín và đánh mất niềm tin của người tiêu dùng.Tháng 9/2009: Toyota triệu hồi gần 4 triệu xe trên toàn cầu do lỗi kẹt chân ga khiến xe có thể tăng tốc độc ngột.Tháng 1/2010: Khoảng 2,3 triệu xe tại Mỹ bị thu hồi để sửa lỗi chân ga.Tháng 2/ 2010: Chủ tịch tập đoàn Toyota điều trần trước Quốc hội Mỹ và lên tiếng xin lỗi khách hàng về các vấn đề an toàn xe dẫn tới một số vụ tai nạn chết người và nhiều chiến dịch thu hồi xe trên toàn cầu.Tháng 4/2010: Toyota chấp nhận trả số tiền phạt kỷ lục 16,4 triệu USD vì đã chậm trễ trong việc thông tin tới khách hàng và cơ quan quản lý về lỗi sản phẩm.Tháng 7/2010: Toyota thu hồi hơn 700.000 xe Avalon, Crown và một số dòng xe Lexus.Tháng 8/2010: Hơn 1 triệu xe Corolla và Matrix do lỗi trong hệ thống kiểm soát động cơ.Tháng 10/2010: Toyota thu hồi 1.66 triệu xe Avalon, Corolla, Matrix và 4 dòng xe Lexus do lỗi rò rỉ dầu phanh và trục trặc ở hệ thống làm mát động cơ.