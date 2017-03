Thêm 2 học sinh bị lũ cuốn ở Bình Định

Trưa 8-12, lãnh đạo UBND xã Nhơn An, thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết các lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm em Nguyễn Minh Tài (13 tuổi, học sinh lớp 8 Trường THCS Nhơn An) mất tích do bị lũ cuốn. Trước đó, lúc 9 giờ 30 cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Trần Đức Thắng (học cùng lớp với em Tài).

Thông tin ban đầu cho biết sáng 8-12, trên đường về nhà sau hai tiết học ở trường, Tài và Thắng cùng một bạn học cùng lớp đi qua tràn Bờ Dọn ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An. Nước lũ chảy xiết đã cuốn trôi hai em Tài, Thắng, em đi cùng may mắn thoát nạn.



Nhiều địa phương ở Bình Định vẫn đang bị ngập sâu trong lũ. Ảnh: DT

Trước đó, ngày 6-12, em Dương Nguyễn Thúy Nhiên (11 tuổi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) cũng bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi học về.



Trong sáng nay (8-12), người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Phúc (25 tuổi, ngụ xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước) nổi lên trên cánh đồng ngập nước lũ ở thôn Tùng Giản (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước).

Theo gia đình nạn nhân, chị Phúc làm công nhân của doanh nghiệp may mặc. Cách đây mấy ngày, trên đường đi làm khi nước lũ đang ngập, chị Phúc bị mất tích. Gia đình tổ chức tìm kiếm cho đến nay.