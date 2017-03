Thêm 20ha đất cạnh thủy điện Đồng Nai 2 bị nứt

Ngày 18-10, thêm 20ha đất tại thôn Gia Bắc 2 bị nứt và sụt lún



Theo MAI VINH - PHAN THÀNH (TTO)



Trong đó có nhiều vết nứt lớn xuất hiện tràn lan trên mặt đất, thêm ba nhà dân bị nứt gãy có nguy cơ đổ sập phải di tản khẩn cấp.Nơi xảy ra nứt đất chỉ cách lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 khoảng 300m. Ngoài ra, nứt đất tiếp tục lan rộng qua địa bàn thôn Lộc Châu 2, cách lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 khoảng 100m, gây ảnh hưởng đến vùng cà phê khoảng 10ha. Có địa điểm, một mảng đất lớn rộng khoảng 20m, dài 30m bị sụt so với vị trí ban đầu khoảng 2m.Ở những địa điểm khác, khoảng đất tương tự trôi khỏi vị trí ban đầu hơn 15m gây xáo trộn hoa màu và ranh giới đất của người dân.Theo ông Chánh, tính đến thời điểm hiện tại xã Tân Nghĩa có tổng cộng hơn 80ha đất trồng cà phê và hoa màu bị nứt, lở và sụt lún nghiêm trọng, 19 nhà dân bị đổ sập hoặc có nguy cơ đổ sập phải di tản đến nơi ở tạm do xã bố trí.Cùng ngày, ông Nguyễn Minh An, chánh văn phòng UBND huyện Lâm Hà, cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu địa phương phối hợp với Công ty cổ phần thủy điện Trung Nam (chủ đầu tư thủy điện Đồng Nai 2) để xác định thiệt hại của các hộ dân sống trong vùng lòng hồ bị ảnh hưởng sau khi thủy điện tích nước vào ngày 21-9 để đền bù.Theo ông An, UBND huyện đang làm việc với Công ty Trung Nam về phương án đền bù. Như báo Tuổi Trẻ ngày 9-10 đã nêu trong bài “Thủy điện tích nước, dân trở tay không kịp”, thủy điện Đồng Nai 2 tích nước nhưng chậm trễ thông báo cho người dân sống trong khu vực lòng hồ (xã Liên Hà và Tân Thanh) dẫn đến người dân không kịp di dời tài sản và thu hoạch hoa màu.Theo thống kê sơ bộ của hai xã Liên Hà và Tân Thanh, hiện đã có hơn 300ha cây trồng, chủ yếu là cà phê, và 10 căn nhà đã bị nhấn chìm. Theo kiểm đếm của hai xã, 70% diện tích cà phê trong vùng bị ngập đã có thể cho thu hoạch.