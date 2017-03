Thêm án tù cho tài xế gây tai nạn chết 9 người

Bị cáo Phan Xuân Năng trước vành móng ngựa



Theo Toàn Trung (VnMedia)

Sáng nay (14/12), TAND Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm, xét xử người đã điều khiển chiếc ôtô chở đám hỏi, gây tai nạn ở Thường Tín – Hà Nội, làm 9 người chết, 18 người bị thương.Trước đó, ngày 29/9/2010, Bị cáo Phan Xuân Năng (36 tuổi, ở quận Thanh Xuân – Hà Nội) đã bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên xử này, HĐXX tuyên phạt bị cáo Năng 9 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.Sau phiên sơ thẩm, chưa đồng tình với mức án dành cho bị cáo Năng cũng như mức bồi thường thiệt hại, đại diện của các gia đình có nạn nhân chết trong vụ tai nạn đã làm đơn kháng án. Ngoài ra các gia đình bị hại còn yêu cầu phía Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội phải có trách nhiệm trong vụ án này.Theo cáo trạng, sáng 22/11/2009, Năng điều khiển ôtô 30 chỗ chở một đám hỏi đi đến xã Văn Tự, Thường Tín.Trong khi điều khiển xe qua đường sắt ra QL1A (cũ), do đèn tín hiệu đường sắt bị hỏng, bị cáo Năng không quan sát kỹ nên không phát hiện ra có tàu hỏa đang lao tới. Khi ôtô tới đường ray thứ nhất, đúng lúc tàu hỏa ập tới, Năng đã tăng ga về phía trước hòng vượt qua đường ray. Lúc này tàu hỏa chạy với vận tốc 59km/h đã lao thẳng vào đuôi chiếc ôtô gây tai nạn.Cú húc đã đẩy xe khách xoay ngang, lộn một vòng. Do lực tác động lớn, chiếc xe khách tiếp tục lao thẳng vào một xe máy đang lưu thông trên đường khiến người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Cảnh sát xác định, có 9 người tử vong và 18 người bị thương trong vụ tai nạn kinh hoàng này.Trong phiên xử phúc thẩm này, Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội không có mặt dự Tòa dù đã được mời. Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, sự hiện diện của Công ty Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội là không bắt buộc nên phiên xử tiếp tục diễn ra. Thân nhân của bị cáo cũng không một ai có mặt, chỉ có bị cáo Năng đối mặt với đại diện các gia đình nạn nhân.Trước HĐXX, người tài xế điều khiển xe gây tai nạn cho rằng: “Trong bản án sơ thẩm, bị cáo có một phần bị oan…”. Nhưng trên thực tế, bị cáo Năng không có đơn kháng cáo mà chấp nhận mức án đã tuyên.Phía các gia đình bị hại cho rằng mức hình phạt đối với bị cáo Năng chưa có tính răn đe và mức bồi thường cho cái chết của con em họ cũng chưa thỏa đáng.Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã bác toàn bộ lời kháng cáo về mức bồi thường thiệt hại của đại diện các nạn nhân. Riêng đối với mức án tù dành cho bị cáo Năng là có sự điều chỉnh. HĐXX phiên phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phan Xuân Năng mức án 12 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, mức án này tăng thêm 3 năm so với mức án đã tuyên ở phiên sơ thẩm.