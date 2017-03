Thêm chức năng cho CSGT

“Năm 2013 tình hình trật tự an toàn giao thông và xã hội ở TP sẽ còn diễn biến phức tạp. Vì vậy CSGT không chỉ tuần tra, kiểm soát giao thông mà còn tham gia giữ gìn trật tự xã hội!”- sáng 9-1, Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP, nói tại hội nghị tổng kết năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC67).

CSGT phải sẵn sàng tấn công tội phạm

Theo Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP, trung bình mỗi năm TP có thêm 200.000 người đến làm ăn, trong đó có không ít đối tượng, băng nhóm tội phạm. Cạnh đó, do những khó khăn về đời sống, kinh tế, xã hội nên tội phạm có xu hướng gia tăng từ những người, nhóm cư dân đã sống tại TP. Do đó, ngoài các đội nghiệp vụ của Công an TP và các quận, huyện thì mỗi cán bộ, chiến sĩ CSGT TP khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường phải xác định sẵn sàng trở thành cán bộ, chiến sĩ để đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là loại tội phạm cướp, cướp giật…

Cũng theo Đại tá Châu, giữa Công an TP và Bộ Tư lệnh TP đã lên kế hoạch phối hợp xây dựng các tổ tuần tra, tuần tra cơ sở về ban đêm gồm công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố và dân phòng. “Ở mỗi phường có 1-2 tổ như vậy, do trưởng hoặc phó công an phường làm tổ trưởng. Như vậy, trong năm 2013, kế hoạch này được triển khai xuống 322 phường, xã, thị trấn thì toàn TP sẽ có 600-800 tổ thường xuyên tuần tra đêm, bảo vệ bình yên cho người dân!” - Đại tá Châu cho biết.

Năm 2013, CSGT tăng cường sử dụng camera để phát hiện, xử lý người vi phạm giao thông. Ảnh: LĐ

Tăng cường xử phạt qua camera

Các năm trước, CSGT áp dụng hình thức xử phạt nguội qua camera. Hình thức này đã đem lại một số hiệu quả nhưng cũng gây không ít khó khăn trong việc truy tìm nơi cư trú của người vi phạm, thời gian gửi thông báo về địa phương bị kéo dài… Năm 2012, Phòng PC67 áp dụng thí điểm việc “phạt nóng” qua camera. Thiếu tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn, cho biết tại các giao lộ trên địa bàn do đội phụ trách không bố trí lực lượng thì tình hình ùn ứ, tai nạn giao thông gia tăng. Sau khi sử dụng camera quay hình người đi đường vi phạm tại giao lộ và tổ cơ động đứng ở đoạn đường kế tiếp yêu cầu người vi phạm dừng xe, cho xem hình ảnh vi phạm, lập biên bản… thì tình hình ùn ứ, tai nạn đã giảm rõ.

Từ việc thí điểm trên, Đại tá Châu cho biết năm 2013 “phạt nóng” qua camera sẽ được nhân rộng tới các đội của Phòng PC67 và các đội CSGT quận, huyện, nhất là ở các tuyến đường đông, giao lộ phức tạp. Theo ông Châu, thời gian tới là các đội, tổ camera thuộc phòng PC67 và Công an TP liên tục di chuyển trên tuyến đường, thay đổi vị trí đứng quay làm cho người tham giao thông không biết được lúc nào mình bị ghi hình về hành vi vi phạm giao thông.

Mở rộng đóng phạt tại nơi xử lý

Về việc nộp phạt vi phạm giao thông, Đại tá Nhuận thông tin năm 2012, Phòng PC67 thí điểm ở Đội CSGT Chợ Lớn việc tổ chức thu tiền của người vi phạm giao thông ngay tại đội. Thiếu tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT Chợ Lớn, cho biết với cách làm này, số “cò” chuyên chạy đi đóng phạt hết “đất sống”, văn minh đường phố và trước công sở đã được thiết lập.

Theo ông Châu, việc thí điểm này được nhân dân ủng hộ vì họ đỡ công sức phải chạy đến kho bạc nộp phạt rồi quay lại nơi xử phạt để nhận lại các loại giấy tờ, phương tiện liên quan. Năm 2013, sẽ tiếp tục nhân rộng tới các đơn vị thuộc Phòng PC67 và các đội CSGT quận, huyện. “Quan điểm của Công an TP là triển khai càng sớm, xuống càng nhiều đơn vị càng tốt để tạo thuận lợi cho dân. Khi bên kho bạc chuẩn bị xong nhân lực phối hợp thì chúng tôi sẽ triển khai ngay xuống các đơn vị!” - Đại tá Châu nói.

Trang bị súng K59 cho CSGT Nữ CSGT sẽ phạt “ma men”, quái xế. Theo Thượng tá Trần Văn Trà, Phó phòng PC67, lực lượng PC67 sẽ phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động và công an các quận, huyện kiểm tra hành chính các đối tượng có biểu hiện nghi vấn sau 23 giờ để đảm bảo an ninh trật tự. Kế hoạch phối hợp đã được thực hiện trong thời gian qua và đã thu giữ nhiều hung khí, công cụ hỗ trợ. PC67 tập huấn cho CSGT điều khiển phương tiện, võ thuật, bắn súng thật. Ngoài ra, CSGT còn được trang bị súng K59 nhằm đối phó với tình trạng cướp giật manh động. CSGT cũng sẽ tập trung điều tra xác định các tuyến đường thường xảy ra tụ tập đua xe để giải tán hoặc tổ chức vây bắt ngay từ đầu. Thời gian qua còn một số cán bộ CSGT vi phạm quy trình, sai phạm... PC67 sẽ tăng cường giám sát để xây dựng hình ảnh đẹp về CSGT trong mắt người dân. Khi người dân phát hiện CSGT có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng hãy báo cho chúng tôi qua đường dây nóng 08-38387521. Trong dịp cao điểm tết Nguyên đán tới, CSGT sẽ được huy động tối đa để điều tiết, hướng dẫn giao thông nhằm không để xảy ra ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ thành phố và xử lý nghiêm những xe đậu, đỗ không đúng nơi quy định, xử lý triệt để bến “cóc”, xe “dù”… PC67 sẽ thành lập các tổ công tác có cả nữ CSGT (trong tổng số 100 nữ CSGT) tuần tra kiểm soát. Hiện PC67 đang tổ chức tập huấn cho nữ CSGT điều khiển phương tiện để dẫn đoàn, tuần tra kiểm soát, thậm chí phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, các nữ CSGT sẽ được giao nhiệm vụ tập trung xử lý một số hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, xe ba bánh… M.PHONG

LƯU ĐỨC - HOÀNG TUYÊN