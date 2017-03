Thêm hai người chết trong vụ tai nạn ở Cao Bằng

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Mạnh Hà/Vietnam+)

Danh sách các nạn nhân tử vong gồm Phùng Văn Núng, sinh 1976, trú tại xã Cai Bộ, huyện Quảng Uyên; Lâm Thị Lan, sinh 1981, trú tại xã Đại Tiến huyện Hòa An; Hoàng Văn Tuân, sinh năm 1982, trú tại Phong Châu, huyện Trùng Khánh; Long Văn Dương, sinh năm 1980, trú tại Quốc Toản, Trà Lĩnh; Bế Thị Mải, sinh năm 1965, trú tại Cao Chương, Trà Lĩnh; Hoàng Thị Biểu, sinh năm 1966, trú tại Quốc Toản, Trà Lĩnh; Bế Văn Tùng, sinh năm 1980, trú tại Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.



Đến nay, hiện trường vụ tai nạn đã được giải phóng. Những người bị thương đang được chăm sóc tốt và dần hồi phục sức khỏe.



Công an tỉnh Cao Bằng đang thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, xử lý theo pháp luật.



Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội chữ thập Đỏ tỉnh Cao Bằng cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tiền cho các nạn nhân bị tai nạn, mỗi người 4-6 triệu đồng./.

Theo Mạnh Hà (TTXVN)