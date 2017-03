Thêm một cán bộ công an sang làm cục phó ở Bộ GTVT

(PL)- Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký quyết định tiếp nhận ông Đào Văn Chương, Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an, sang làm việc biệt phái tại Cục Hàng không Việt Nam.

Ông Đào Văn Chương được bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam trong thời gian biệt phái. Như vậy, đây là cán bộ thứ sáu của Bộ Công an được biệt phái sang làm tại các cơ quan thuộc Bộ GTVT và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Hầu hết những người khi được biệt phái sang đều được bố trí đảm nhận chức vụ quan trọng như phó cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông; phó cục trưởng Cục Đăng kiểm; phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ… THÀNH VĂN